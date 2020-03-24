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新北最大視覺藝術盛事！線上「美術家聯展」宅在家就能看

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▲▼新北最大視覺藝術盛事！線上「美術家聯展」宅在家就能看。（圖／新北市政府文化局提供）

▲「2020新北市美術家聯展」線上開展。（圖／新北市政府文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

新北市最大的視覺藝術盛事「2020新北市美術家聯展」於20日線上開展！因應防疫期間民眾不便趴趴走，此次特別推出「宅在家看展」系列線上活動，包含線上展覽、「藝術引路人」導覽影片，還有「2020今日運勢」線上抽獎等活動，讓民眾不必出門，也能一覽超過400位新北市藝術家優秀的參展作品。

「新北市美術家聯展」每兩年於3月25日美術節期間舉辦，至今邁入第19屆。呼應新北市立美術館如火如荼地籌備，此次美術家聯展具備「地方美術家譜系刻劃」和「新北市藝術脈絡爬梳」的雙重意義。

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此屆共405位藝術家參展，並加入本市典藏7位前輩藝術大師的經典鉅作，共計412件作品，分為10大類的創作媒材展出。新北市文化局表示，參展藝術家不分大師或新銳，彼此互相提攜，促成世代串連和傳承，更讓市民朋友看見藝術家們於新北市長年耕耘的豐碩成果。

▲▼新北最大視覺藝術盛事！線上「美術家聯展」宅在家就能看。（圖／新北市政府文化局提供）

▲何肇衢老師作品《觀音山夕照》。（圖／新北市政府文化局提供）

 除了活躍於現今的藝術家，聯展也特別規劃「典藏特展」，由新北市的藝術典藏品中精選李梅樹、李石樵、楊三郎等傑出前輩藝術大師的鉅作，刻畫出新北自日治時代至今的地方美術史。展出年份最早的作品為倪蔣懷的《淡水街景》，帶觀眾重回 1930年日治的淡水景色，繁榮美好的舊時光鮮活再現，引領觀眾進入時光的隧道。

另外也特別邀請雕塑大師李再鈐，於新北市藝文中心戶外空間展出鋼雕作品《相依相扶》，俐落的幾何造型帶出新北市的共好意象。參展藝術家則有何肇衢、李再鈐、鄭善禧、連勝彥等知名大師，共同用藝術家之眼，建立屬於新北市獨有的地方美學。

線上展覽特別規畫「藝術引路人」、「藝術特派員」的導覽影片，由藝術達人帶領民眾走進大師畫室、並且學習如何看懂展覽、看出門道，此外還規劃「2020今日運勢」以及針對小朋友推出「看圖說故事徵文」活動，都有機會將限量大獎抽回家。另外原訂於新北市9大藝文場館展出，因應疫情影響，各展館將暫停開放至4/2，將視疫情發展進行調整公告。

▲▼新北最大視覺藝術盛事！線上「美術家聯展」宅在家就能看。（圖／新北市政府文化局提供）

▲新北最大視覺藝術盛事！線上「美術家聯展」宅在家就能看。（圖／新北市政府文化局提供）

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