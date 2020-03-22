口罩實名制「首波預購達117萬人」　還有18萬人未繳費！

▲口罩實名制2.0開放網路預購。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心實施口罩2.0政策，開放民眾網路預購。根據統計，第一波預購和繳費時間截止後，總共有117.8萬人預購，其中還有18萬人沒有繳費。指揮中心表示，沒繳費就自動取消、視同放棄。

指揮中心實名制實施至今已一個多月，為了改善口罩分配不均的問題及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群方便購買，已於3月12日（週四）開始口罩實名制2.0，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。

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成功預購者在3月19日收到繳費通知簡訊後，即可到指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡），並可在3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取。

而根據統計，口罩實名制2.0網路首波預購有117.8萬人，其中有18萬人沒有繳費。社區防疫組副組長莊人祥指出，之前沒有採用貨到付款，就是擔心會有不取貨等類似問題，而預購沒有繳費就視同放棄，會自動取消。莊人祥也推測，多數人可能是忘記繳費，也有人反應是預購流程比較不熟悉，接下來陸續都會開放預購，多用幾次應該就會更熟練。

