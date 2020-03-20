明起「國內5機場免稅店」可買口罩　每人限購1份、成人3片50元！

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心表示，為防疫需要，21日起提供國內5處機場免稅商店代為代售徵用之口罩給入境旅客，旅客只要持登機證及護照或是購買機票的旅行文件，即可至機場入境免稅商店即可購買。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

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指揮官表示，口罩價格每份新臺幣50元或美金2元，每人限購1份（成人型3片或兒童型5片）。旅客如為本國籍或有居留證者，其口罩採購紀錄將併入口罩實名制，並與健保署與移民署資訊系統勾稽避免重複購買。機場免稅商店係配合政府代為代售徵用物資，收取費用全數繳納國庫。

目前機場營運之免稅商店業者計有釆盟股份有限公司、昇恆昌股份有限公司、睿姿崴勛股份有限公司、臺灣菸酒股份有限公司(按筆劃排序)等4家，業者均表達願全力支援防疫作戰，願無償代為代售徵用物資，對此，指揮中心表達感謝。

依機場入境旅客人數配送口罩予各機場，暫訂每周配送桃園機場70,000份成人型口罩，10,000份兒童口罩；松山機場2,000份成人型口罩，200份兒童口罩；台中航空站1,500份成人型口罩，200份兒童口罩；台南航空站500份成人型口罩，50份兒童口罩；高雄國際航空站3,600份成人型口罩，200份兒童口罩，配送數量將視入境旅客人數狀況再做調整。

指揮中心表示，全球疫情嚴峻，民眾應避免所有非必要之海外旅行，同時於台灣時間3月19日零時起，所有入境者皆需進行14天居家檢疫，敬請返台民眾如有症狀請主動告知檢疫人員，並配合相關檢疫措施，以保護自己及周遭親友。