▲ 新北石碇獅仔頭坑道路修復完成，眺望永安社區千島湖更安全。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石碇區永安里獅仔頭坑巷道路因2019年10月米塔颱風在北部山區帶來豪雨，以致該道路路面產生裂縫及路側邊坡滑落災害，影響民眾及遊客通行安全，經農業局於17日改善完工，民眾開車經過時，可以不必憂心了。

農業局表示，永安里獅仔頭坑巷道路位於翡翠水庫水源保護區內，里內有許多觀光景點，包含永安景觀步道、翡翠水庫景觀徒步區，及還可挑望千島湖景色的八卦茶園，因此假日有許多遊客及山友來遊玩，附近居民也利用該道路通往市區。

▲ 新北石碇獅仔頭坑道路修復完成。

農業局敦促廠商加派機具及人力，施工時間盡量縮短，把居民不便降到最低，經農業局施工團隊不分平假日的全力趕工下已施工完成，並未對當地居民生活作息及遊客造成不便。

永安里長蕭敏玲表示，里內路旁的樹木茂密，走在路上皆可以感受到樹蔭的涼爽，沿途還可欣賞附近的茶園風光，從獅仔坑巷進入約一、二百公尺，即可抵達石碇千島湖眺望點。

蕭敏玲說，里內的自然生態豐富，沿路的花草植物、果樹、動植物種類很多，也因此平常時間皆有外地遊客來遊玩，假日時更是車水馬龍景象，如今邊坡已施作完成擋土牆工程，里民皆非常感謝市府團隊，附近居民及用路人都能安心通行。

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▲ 新北石碇八卦茶園。