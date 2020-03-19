境外移入病例增！　北院查出同仁「歐洲旅遊史」秒請回家居家檢疫

▲台北法院配合防疫，已進行一連串措施，並配合18日防疫中心指示，將1名有「歐洲旅遊史」的同仁請回家進行居家檢疫。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日宣布，台灣新冠肺炎新增23例、總病例破百，其中21例為境外移入，追查下更發現5日至14日間，自歐洲、中東入境的民眾高達1萬6千多人，呼籲這些民眾應主動聯繫鄉鎮公所，並自行居家檢疫。北院配合政策，已於18日中午請1名有歐洲旅遊史的同仁返家居家檢疫。

北院19日發新聞稿指出，該同仁沒有症狀、健康狀況良好，返台後均遵行自主健康管理，外出及上班期間皆全程配戴口罩，進出辦公室也都有消毒，在安排同仁返家後，北院也加強辦公廳舍的消毒工作，以確保安全。

北院自1月30日啟動防疫小組後，一路關注疫情指揮中心發布的消息，及司法院最新防疫動態，訂定防疫措施後，也隨疫情發展進行滾動式檢討，力圖以最快速的效率，因應疫情提出應變措施。

疫情剛開始時，北院即強力執行測量體溫及旅遊史詢問，並在院內張貼海報、影片進行衛教，另備妥口罩、護目鏡、消毒酒精等物資，以保護第一線服務同仁及洽公民眾；隨著疫情升溫，北院更進一步在法庭設置透明壓克力隔板、遠距訊問等安全措施，並確保能順利運作。

如今疫情進入關鍵時刻，北院正積極佈署辦公廳舍及人員的分艙分流措施，以在疫情嚴重時，能保留一定人力，維持法院相當程度的運作；北院貫徹防疫作為，期待民眾也能配合，希望全民防疫上下一心，順利度過疫情難關。

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