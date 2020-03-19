留學生大量返台　指揮中心籲家長「準備好採檢場所、盡量自己接送」

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,內政部次長陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，留學生也紛紛返台，指揮中心副指揮官陳宗彥呼籲，歐美留學生家長，一定要幫孩子準備好居家檢疫場所，也呼籲家長到機場接送，才能夠及時紓解人潮。現在機場採檢條件也放寬，只要入境有表達狀況，就要做採檢，醫護人員也增加人手做幫忙。

陳時中表示，本周是防守最重要的一周，3/16到今天中午，在機場分別採檢126人、217人、228人、103人，本周是防守最重要的一週。

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教育部長潘文忠也表示，近期確診個案勢力都是從境外移入，對校園防疫造成非常大挑戰，呼籲學生這學期盡量不要出國，這段期間可能接觸過去國外留學或交換的同學，應注意彼此間盡量減少過度接觸。

副指揮官陳宗彥進一步說明，今日清晨5點開始陸續回國的班機，5點到7點是最多人的，約2700人，截至下午一點入境旅客約5000人，已在桃機增設採檢站，共4大採檢站。入境旅客有4個檢疫點，今日入境速度較昨日縮短一小時。

今日使用電子聲明的旅客已有69%，已協調長榮、華航在外站時，就讓旅客電子申請，加快入境流程，將要求觀光局協助，針對海外團入境時都以電子申請填報健康聲明卡。

昨日已緊急規劃防疫專車，計程車、租賃車共有650輛，還有國光客運遊覽車協助紓解長途路線，送到中南部後再由防疫車隊、親友、排班車隊等協助疏運。