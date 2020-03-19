新冠肺炎再新增8例！西班牙遊學生再1例、法籍男來台探親也確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布公布8例新增案例（案102-107），其中案106為20多歲男性，1月5日至3月17日至西班牙遊學，3月12日出現喉嚨癢症狀，入境時主動向檢疫人員說明症狀，安排採檢通報後搭乘防疫計程車前往住所進行居家檢疫，於今日確診，且案106入境後並未與家人接觸，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

而案107為50多歲法國籍男性，3月15日來台探親，入境後直接至地方政府特約防疫旅宿進行居家檢疫，3月17日出現流鼻水症狀，18日因出現咳嗽症狀，主動聯繫警政及衛生單位安排就醫後採檢通報，於今日確診。案107入境後並未與在台家人或其他人接觸，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

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根據指揮中心統計，全球累計210,417例確診，分布於149個國家/地區；病例數以中國大陸80,928例、義大利35,731例、伊朗17,361例、西班牙13,716例及法國9,134例為多；病例中8,811例死亡，以中國大陸3,245例、義大利2,978例、伊朗1,135例、西班牙598例及法國244例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲108例關係總圖( 圖／曾梓倩製）