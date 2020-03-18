　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單親爸拿健保卡替兒買口罩…藥師卻告知「扣打被買光」　盜買人竟是前妻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼爸買不到口罩，卻發現是前妻領走。（圖／東森新聞）

▲陳男日前帶兒子去藥局排隊買口罩，排了30分鐘卻被藥師告知口罩已被買走，一查發現竟是前妻在桃園先領了。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／彰化報導

彰化陳姓男子日前拿健保卡帶2個小孩到藥局排隊買口罩，父子3人排了半個小時，好不容易換到他們購買時，一刷健保卡，卻發現2名小孩1週共8片的口罩額度2天前已被買走。陳男覺得奇怪即報警處理，經查意外得知「盜買口罩者竟是住在桃園的前妻」。

陳男2月29日帶2個兒子去藥局買口罩，父子3人排隊排了30分鐘，終於要買到口罩時，藥師卻告知他們，「你們這禮拜的口罩已經被領走了！」陳男當場傻眼，再經詢問後得知，兒子的口罩是在桃園八德的一間藥局被領走，即向警方報案。

警方調查後發現，原來買走口罩的是陳男前妻。據了解，陳男與2兒子住在彰化，前妻則是和小女兒住在桃園，日前陳男前妻幫女兒領口罩的時，因擔心4歲及3歲兒子沒口罩可用，就請熟識的藥局林姓女員工幫忙代買，以口頭報身分證及生日的方式領取。

▲▼爸買不到口罩，卻發現是前妻領走。（圖／東森新聞）

▲前妻稱因擔心小孩沒口罩才會口頭報身分證及生日麻煩藥局友人先領，目前已將口罩寄給兒子。（圖／東森新聞）

藥局林姓女員工好心代買卻出差錯，讓不少人相當不解，難道沒有健保卡也可以領口罩嗎？經詢問其他藥局，藥師表示，通常沒有帶健保卡是不會同意給買口罩的，但假設民眾健保卡本身有故障、無法讀取的問題，就可以口頭報身分證號碼及出生年月日的方式來領取。

前妻到案稱，是因擔心小孩沒口罩，才會委託了藥局工作的友人代買，只是忘了事先告知前夫，現在口罩也已寄給彰化的2個小孩。對此，就有律師表示，他雖然是媽媽，但法律上並不具監護人身分，整個過程可能涉及詐欺得利罪，得利是指「購買口罩的利益」。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
蔡英文何時發布「緊急命令」？總統府回應了
台美聯合防疫「每週送10萬枚口罩」　陳時中：未來期待和世界合
歐洲旅遊史已回溯555位　3/5～3/14歐洲返台都要居家檢
台美發布聯合防疫聲明！啟動合作研發快篩、藥品　每周將供10萬
19日0時起台灣「鎖國」！吳釗燮：非本國籍人一律限制入境
指揮中心：非本國籍人一律限制入境、台人入境居家檢疫14天
LIVE／擬對入境國人與外國人居家檢疫14天！指揮中心說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

正妹騎車上路！他轉頭一見秒流口水　快速道路一路追到家…猛撲「摀嘴狂摸」

喝鏘狂按錯密碼...ATM不開口吃錢！醉漢大怒爆搥再告4警4條罪名

變壓器爆炸燒死鄰屋84歲老翁　台電判賠260萬確定

女友要分手...彰化癡情男跳4樓2手抓牆　警驚險救回

台中陸橋遇逆向三寶險被擊落　駕駛挫：尿閃了兩滴…

單親爸拿健保卡替兒買口罩…藥師卻告知「扣打被買光」　盜買人竟是前妻

影／桃園龜山民宅清晨大火！98名警消馳援灌救　剪破2F鐵窗救出5受困住戶

離譜！台南維冠大樓建築師服刑前竟可審查工程未撤照　工務局回應了

夫逼墮胎「約砲還帶回家」　人妻新婚一個月心寒放生他

「極樂PUB」發起人曝光！資深媒體型男人氣高　老司機爆：員工也會參一咖

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷

正妹騎車上路！他轉頭一見秒流口水　快速道路一路追到家…猛撲「摀嘴狂摸」

喝鏘狂按錯密碼...ATM不開口吃錢！醉漢大怒爆搥再告4警4條罪名

變壓器爆炸燒死鄰屋84歲老翁　台電判賠260萬確定

女友要分手...彰化癡情男跳4樓2手抓牆　警驚險救回

台中陸橋遇逆向三寶險被擊落　駕駛挫：尿閃了兩滴…

單親爸拿健保卡替兒買口罩…藥師卻告知「扣打被買光」　盜買人竟是前妻

影／桃園龜山民宅清晨大火！98名警消馳援灌救　剪破2F鐵窗救出5受困住戶

離譜！台南維冠大樓建築師服刑前竟可審查工程未撤照　工務局回應了

夫逼墮胎「約砲還帶回家」　人妻新婚一個月心寒放生他

「極樂PUB」發起人曝光！資深媒體型男人氣高　老司機爆：員工也會參一咖

前線奮戰「赤裸樣貌」曝！她休息5秒警報再度響起…一張照惹3.5萬人心疼

超心痛！媽媽買的18包衛生紙　全被小孩丟到浴缸「爛成米白色紙漿」

K董逆襲！法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

新冠肺炎肆虐　國際奧會調整奧運資格認定4月公佈

武漢防控出現漏洞！「連4天急診出現新增病例」…醫發毛：疫情恐死灰復燃

「今天一樣有確診個案」　陳時中：下午2點記者會宣布！

正妹騎車上路！他轉頭一見秒流口水　快速道路一路追到家…猛撲「摀嘴狂摸」

2大學生「與確診同學共餐」！1人發燒37.8°C進醫院　2人一篩結果出爐

犯罪被害人保護流於形式　王婉諭提4大訴求籲啟動改革

給說法／防疫就能禁止師生出國，合法嗎？

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

富二代瘋玩SM　「不戴罩」PUB成極樂天堂

獨／怪男幼稚園強拉車門　家長驚嚇駛離

「8小時榮譽假」賣1500　文書兵爽賺7700元下場曝光

傳產千金難抵誘惑　拉正妹姪女「同虐」

林飛帆婚警部署？彰局長怒查外洩

謝和弦帶莉婭北檢出庭　高唱《溫柔》吼「尊重國法」

新店直播主捅死人　辯護律師說話

謝和弦北檢出庭原因：噴漆報社+要網友選「塔位」

即／台東住宅火警！「32歲媽、6月大男嬰」慘成焦屍

台中2歲哥拎1歲弟偷溜出門逛大街

借款2萬超高利息無法還　欠債男被強押痛毆

盜版謎片網站洗錢4千萬！AV救世主見偵破甜喊：感謝~

採訪遊歐回國里長！記者全程保持安全距離

律師分析「小鄭容和」隨機殺人！

更多熱門

相關新聞

韓職／韓華鷹全隊戴口罩練球

韓職／韓華鷹全隊戴口罩練球

受到新冠肺炎影響，大聯盟春訓被直接取消，聯盟更宣布至少延後2個月，最快要等到5月才會開季。相較於大聯盟要求球員自主隔離的做法，大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）認為各球團可以在疫情獲得控制後，仿效韓國職棒進行訓練。

外交部宣布19日0時起台灣「鎖國」

外交部宣布19日0時起台灣「鎖國」

安平警擬設第2辦公室及執勤防護流程

安平警擬設第2辦公室及執勤防護流程

翁山蘇姬稱緬甸0確診　官員扯紙鈔是關鍵

翁山蘇姬稱緬甸0確診　官員扯紙鈔是關鍵

道奇等3隊停賽持續支薪小聯盟

道奇等3隊停賽持續支薪小聯盟

關鍵字：

口罩健保卡領口罩藥局單親爸新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

外交部宣布19日0時起台灣「鎖國」

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面