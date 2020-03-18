單親爸拿健保卡替兒買口罩…藥師卻告知「扣打被買光」　盜買人竟是前妻

▲陳男日前帶兒子去藥局排隊買口罩，排了30分鐘卻被藥師告知口罩已被買走，一查發現竟是前妻在桃園先領了。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／彰化報導

彰化陳姓男子日前拿健保卡帶2個小孩到藥局排隊買口罩，父子3人排了半個小時，好不容易換到他們購買時，一刷健保卡，卻發現2名小孩1週共8片的口罩額度2天前已被買走。陳男覺得奇怪即報警處理，經查意外得知「盜買口罩者竟是住在桃園的前妻」。

陳男2月29日帶2個兒子去藥局買口罩，父子3人排隊排了30分鐘，終於要買到口罩時，藥師卻告知他們，「你們這禮拜的口罩已經被領走了！」陳男當場傻眼，再經詢問後得知，兒子的口罩是在桃園八德的一間藥局被領走，即向警方報案。

警方調查後發現，原來買走口罩的是陳男前妻。據了解，陳男與2兒子住在彰化，前妻則是和小女兒住在桃園，日前陳男前妻幫女兒領口罩的時，因擔心4歲及3歲兒子沒口罩可用，就請熟識的藥局林姓女員工幫忙代買，以口頭報身分證及生日的方式領取。

▲前妻稱因擔心小孩沒口罩才會口頭報身分證及生日麻煩藥局友人先領，目前已將口罩寄給兒子。（圖／東森新聞）

藥局林姓女員工好心代買卻出差錯，讓不少人相當不解，難道沒有健保卡也可以領口罩嗎？經詢問其他藥局，藥師表示，通常沒有帶健保卡是不會同意給買口罩的，但假設民眾健保卡本身有故障、無法讀取的問題，就可以口頭報身分證號碼及出生年月日的方式來領取。

前妻到案稱，是因擔心小孩沒口罩，才會委託了藥局工作的友人代買，只是忘了事先告知前夫，現在口罩也已寄給彰化的2個小孩。對此，就有律師表示，他雖然是媽媽，但法律上並不具監護人身分，整個過程可能涉及詐欺得利罪，得利是指「購買口罩的利益」。

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