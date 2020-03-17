英佛系防疫挨轟！　醫曝活防疫「真實作用」：台灣增加數字反而好

▲英國佛系防疫遭人質疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，不少國家採取封國的做法，但英國卻主張「佛系防疫」，藉60%的人口染疫來培養「群體免疫力」，消極做法引發不少民眾質疑。光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙指出，英國其實採取「活防疫」可能有效對付年底新冠肺炎的二度爆發。他呼籲民眾別過度恐慌，表示台灣能溫和增加數字，反而是好事。

賴仁淙表示，不少民眾擔心英國的佛系防疫政策，但日本、德國、英國的專家並沒有瘋，他們有自己的活系想法，英國也不會因此死幾十萬人。他也分析，這些國家的「活系想法」。

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「新冠病毒必定流感化，必定社區化。」賴仁淙指出，有可能一半以上的人無症狀感染，且核酸檢驗測試是陰性，但是會產生抗體，所以全面圍堵後一定有破口。當然也能像中國採取全面封鎖，表面上成功，但一到12月新冠肺炎病毒捲土重來，13億人沒有抗體，「是否全中國再按一次暫停鍵，再度鎖國三個月」也是值得深思的問題。

▲英國盡量扁平化高峰值，延長爆發期，保護70歲老人。（圖／翻攝自賴仁淙臉書）

賴仁淙表示，最佳策略就是「避免二度發作」，讓所有健康的人口都有輕微感染以獲得免疫力，類似天然疫苗。65歲以下的健康人群染病後的死亡率不是0.8%， 而是0.08%，此外，他們有刹車機制，當死亡人口短期間超過100人，或是危重病超過300人，就會加強隔離力度，避免走到義大利的狀況。

「目前德國(9+9)、日本(25+35)、英國(21+20)都在安全範圍。」賴仁淙認為，這些國家在拖延時間，已經賺了一個月，仍然會繼續拉長戰線來獲得更多的群體免疫力，當年底新冠肺炎再來時，傷害就能降至最低。

賴仁淙指出，活系防疫重點在使爆發的峰值「盡量扁平化」，以爭取時間、免疫力，以及長期的長治久安。短空長多，不再只在乎短期的數據。英國不會死超過武漢的3000人，且會根據疫情調整封鎖的程度。「我覺得1000人（每年流感死亡人數）是他們的上限了」，所以英國將會居家隔離的70歲以上有慢性病的人。

賴仁淙呼籲，希望國人不要過於焦慮，不要霸凌回國感染的同胞，他們身上的抗體也許在年底將帶來保護作用，認為「台灣能溫和的增加數字，反而是件好事」。

▲專家認為，英國佛系防疫是為了避免二度發作。（圖／翻攝自賴仁淙臉書）