案54確診掃到金融圈　財經專家勸「別當混蛋」：你可以盡一份力

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者張嘉晏／綜合報導

有網友昨（15日）爆料，台灣確診新冠肺炎的案54認為機票便宜、執意出國旅遊，孰料返台真的中鏢，消息一出，引發眾人譁然。財經專家胡采蘋對此也發文，表示在這個非常時期，每個人都能夠為防疫盡一份力，「Don’t be an asshole（別當混蛋），你的工作應該讓你的孩子感到驕傲。」

胡采蘋今（16日）在臉書發文，她表示案54的故事已經人盡皆知，希望相關機構能有一點社會責任心。她也提到，昨日就有一名朋友向她抱怨想取消到相關機構的會議，但對方卻不斷希望朋友能去，直到朋友把話說白「我知道你們有一層樓被居家隔離」，會議最終才取消。

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▲胡采蘋。（翻攝自胡采蘋臉書）

胡采蘋回憶起2010年在紐約摩根士丹利證券總部大樓採訪董事長梅克（John Mack）的情景，「這是華爾街一號傳奇人物，跟裴熙亮的生死鬥是一樁超級大八卦，吸引我多年。當時的華爾街券商非常慘，金融海嘯使房市大面積破產，許多人付不起房貸被沒收房子（foreclosure），華爾街人士下班了就要穿過大批正在『佔領華爾街』的抗議群眾，本來最asshole的工作真的變成asshole了。」

當胡采蘋訪問梅克「距離金融海嘯兩年，怎麼能幫助公司重新站起來」時，卻得到了意想不到的答案，當時梅克回答，「我希望這份工作還能是令人驕傲的，我希望我的員工，他們的孩子跟別人說他爸爸在做什麼時，還能感到驕傲。」

胡采蘋說，後來她才明白，當時的梅克已經在準備退休，而梅克最掛心的事，就是希望這行業不要成為社會上令人不齒的工作。

她表示，疫情延燒至今，就算台商的表現讓人非常失望，但她不認為商業的本質就是自私，「不是打敗別人才有自己。」她以口罩國家隊為例，表示那麼多人從春節努力至今，就是因為他們知道「社會要強，他們才能更強。」

她也呼籲，社會正在面臨重大挑戰，希望業界人士盡量不要出國、盡可能採取視訊會議，人人都可以盡一份力量，「Don’t be an asshole，你的工作應該讓你的孩子感到驕傲。」