英媒曝「1萬名士兵」已待命！20％國人染新冠肺炎為基礎　協助警察巡防

▲為了防堵疫情，萬名英國士兵已經待命。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國新冠肺炎確診病例數不斷增加，政府的「佛系防疫」作法也引發抨擊，而英國媒體獨家指出，隨著疫情逐漸惡化，未來幾周內會有超過1萬名的英國陸、海、空軍進入待命狀態，目前官員已經在草擬計畫，正準備向首相提出。

軍方匿名消息人士向《天空新聞》（Sky News）透露，這個計畫代號名為「Broadshare行動」（Operation Broadshare），原定在幾周前就要實施，不過由於疫情迅速加重，所以再度延遲，以便能夠修改計畫因應疫情。

消息人士表示，英國的軍隊已經習慣在國家緊急狀態下提供幫助，例如洪水等災害，但從沒有在如此未知的情況下執行任務，「感覺我們正在為戰爭做準備，不過這次是在國內。」

消息人士透露，這1萬名士兵正在做各種演練，包含支援警察、保護主要建築物與地點、設置停屍間、幫助老年族群與交通等；軍方能夠給予協助的地方還包含，提供大型貨車和司機，幫助運送食品、庫存、藥品和物資。現階段還沒有任何單位接獲通知，但有必要的話命令可能在幾天內就會下達。

目前軍方的演練狀況為，假設有20％的人染上新冠肺炎，他們將最大限度地減少疫情對國家安全領域的影響。目前這份計畫會以「協調行動」（Operation Temperer）為基礎施行，由武裝部隊協助警察進行巡防任務。

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