自走砲漆「冠狀病毒」　美國裝甲師「黑色幽默」趕潮流

▲美軍將一門大砲M109A6漆上「冠狀病毒」。（圖／翻攝自Twitter／1st Armored Division）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國第1裝甲師在14日於Twitter上分享了一張照片，M109A6帕拉丁自走砲 (Paladin) 在155公釐口徑砲管漆著CORONA VIRUS（冠狀病毒），A6上以黑色字為主的設計充滿美仕的黑色幽默。無論如何，當砲手操作這門砲時，請務必徹底洗手，並且避免觸摸臉部！

帕拉丁自走砲是於1984年1月美國陸軍決定整合榴砲延壽計畫（Howitzer Extended Life Program，HELP）及榴砲改良計畫（Howitzer Improvement Program，HIP）為單一計畫，以確保在下一代自走砲服役前，仍能擁有較佳戰場存活能力的自走砲。

ALWAYS VIGILANT!



We’re taking preventative measures in the field as we continue to train and protect the safety of our Soldiers and Leaders.



As a force we must stay alert as we train to be lethal in combat.#IronSoldiers #BulldogBrigade #COVIDー19 #IIICorpsCOVID19 pic.twitter.com/V79CftGvf1 — 1st Armored Division (@1stArmoredDiv) March 14, 2020

A6構型可獨立作戰，不需要配合射擊指揮車（Fire Direction Center Vehicle，FDCV）遂行射擊任務。它可直接由單頻地空無線電系統接收射擊命令，射擊管制系統根據計算各項射擊參數，再自動調整火砲俯仰角以及射擊方位，開始射擊任務。從接收射擊命令開始到完成射擊準備到第一發砲彈發射僅需不到1分鐘。

砲兵喜歡替自己的大砲取上各種名字，為了讓敵人能夠聞風喪膽，士兵們在命名前都會先做惡補，都得先看過「查克·羅禮士」（Chuck Norris,80年代的動作巨星）主演的作品到「寶貝尤達」（Baby Yoda,星際大戰影集中的角色，外表可愛，但實力深不可測）缺一不可。

新冠病毒肺炎至今已奪走了全世界至少6484人的性命，16.6萬人患病。WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus) 在記者會上指出，全球的新冠病毒的死亡率為3.4％ ，高於季節性流的0.1％，甚至是1918年西班牙流感的2％至3％。這是一起嚴重流行病事件，不只是美軍，還有全世界都處於高度戒備狀態。