自走砲漆「冠狀病毒」　美國裝甲師「黑色幽默」趕潮流

▲美軍將一門大砲M109A6漆上「冠狀病毒」。(圖/翻攝自Twitter/1st Armored Division)

實習記者周茹焮/綜合報導

美國第1裝甲師在14日於Twitter上分享了一張照片,M109A6帕拉丁自走砲 (Paladin) 在155公釐口徑砲管漆著CORONA VIRUS(冠狀病毒),A6上以黑色字為主的設計充滿美仕的黑色幽默。無論如何,當砲手操作這門砲時,請務必徹底洗手,並且避免觸摸臉部!

帕拉丁自走砲是於1984年1月美國陸軍決定整合榴砲延壽計畫(Howitzer Extended Life Program,HELP)及榴砲改良計畫(Howitzer Improvement Program,HIP)為單一計畫,以確保在下一代自走砲服役前,仍能擁有較佳戰場存活能力的自走砲。

ALWAYS VIGILANT!



We’re taking preventative measures in the field as we continue to train and protect the safety of our Soldiers and Leaders.



As a force we must stay alert as we train to be lethal in combat.#IronSoldiers #BulldogBrigade #COVIDー19 #IIICorpsCOVID19 pic.twitter.com/V79CftGvf1