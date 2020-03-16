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回台恐無法領防疫補償！　這些都是「旅遊疫情建議第三級」國家

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旅遊疫情建議第三級。（圖／指揮中心提供）

▲第三級旅遊疫情建議國家/地區，非必要不要前往。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（15）日再公布6例新確診境外移入，指揮中心也陸續升級旅遊疫情建議，目前包括義大利、法國、德國、英國、韓國等知名旅遊國家都列第三級警告，要避免到當地旅遊。另外，指揮中心也正在研擬執意要去旅遊疫情建議第三級國家旅遊者相關懲處方式，回台恐無法領防疫補償，最快今日公布細則。

根據指揮中心統計，全球累計152,581例確診，分布於134個國家/地區；病例數以中國大陸80,844例、義大利21,157例、伊朗12,729例、韓國8,086例及西班牙5,753例為多；病例中5,730例死亡，以中國大陸3,199例、義大利1,441例、伊朗611例、西班牙136例及法國91例為多。

請繼續往下閱讀...

而針對旅遊疫情建議，目前中國大陸（含港澳）、韓國、伊朗、義大利旅遊疫情建議列為第三級警告；而歐洲申根國家（包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議，將在3/17提升至第三級；台灣時間自3月14日14時以後登機返國者，列入居家檢疫14天。

指揮官陳時中提醒，世界衛生組織已宣布全球大流行，現在非必要建議不要出國，如必須出國，應加強手部及呼吸道衛生等個人防護措施；返國入境後務必落實14天居家檢疫或自主健康管理。

旅遊疫情建議。（圖／指揮中心提供）

▲旅遊疫情建議一覽。（圖／指揮中心提供）

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