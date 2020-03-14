華為P40 Pro Premium韓網站現身　6.7吋螢幕配上5鏡頭

▲華為P40 Pro Premium將搭載5鏡頭。（圖／翻攝自IT之家）

記者邱倢芯／台北報導

先前就傳出，即將在3/26亮相的華為P40系列新機，除了P40與P40 Pro之外，還會再多加一款P40 Pro Premium的機款選擇；而現在就有陸媒在韓國網站中發現了P40 Pro Premium的蹤跡。根據該網站中顯示，P40 Pro Premium螢幕尺寸為6.7吋，並將採用OLED 2K+120Hz螢幕。前鏡頭為雙鏡頭配置，而主鏡頭則為5鏡頭的設計。

▼華為P40 Pro Premium螢幕尺寸為6.7吋。（圖／翻攝自IT之家）



根據曝光的資料顯示，P40 Pro Premium將搭載華為麒麟990 5G晶片，容量應是12GB RAM與512GB ROM。

5鏡頭的配置應分別是5,200萬畫素、4,000萬畫素、800萬畫素、3D ToF，以及潛望式鏡頭；而前鏡頭則是有3,200萬像素畫素，與一顆ToF 3D。在安全性方面，P40 Pro Premium將會採用螢幕下指紋辨識，機身為IP68防水防塵，搭載GPS、NFC等功能。

P40 Pro Premium電池容量預計為5,500mAH，支援50W快充；除了有線充電外，也將支援27W無線快充。