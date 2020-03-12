▲「有另一個國家宣稱可照顧台灣」，陳時中：WHO排除台灣是被迷惑。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒全球，但最早爆出疫情的中國大陸，卻傳出多個省份出現零確診，方艙醫院也將陸續關閉。中央流行疫情指揮中心今（12）日召開記者會，有外媒提問台灣防疫獲得世界盛讚，是否可提升加入WHO的機會？台灣需要加入WHO的原因為何？對此，指揮官陳時中回應了。

陳時中表示，對於是否加入WHO，他依然維持一貫態度，「我們需要WHO，他們同時也需要台灣。」不過，他話鋒一轉強調，他會這麼講，並不是說誰需要誰，而是世界衛生組織本來就不該拒絕任何人。

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陳時中說，WHO之所以會把台灣排除在外，是受到政治干擾與困惑，「因為有另一個國家宣稱他們可以照顧台灣」，而在這種被迷惑的情況下把台灣排除在外，「我覺得是十分不智的。」

陳時中再度強調，中國大陸無論在防疫或包機作為上，對自己的信心都非常強，雖然我方須尊重他們對宣布關閉方艙醫院，甚至復工的看法，但也期待與中方有更多專業對話，畢竟如果陸方早點公開疫情，早一點採取行動，可能會降低些許傷害。

最後，陳時中提到，台灣不論在醫療體系或防疫量能，甚至快篩試劑製作與相關製藥，還有病毒分析的能力，都希望能與世界分享，從這次疫情可見，當流行病爆發時，沒有人可以置身事外。換言之，任何一個地方被WHO體系遺漏，都有可能成為破口，「任何地方的力量都不該被忽視」。