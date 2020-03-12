北部40多歲女英國轉機遊愛爾蘭確診　接觸者7人須採檢、25人居家隔離

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診人數來到49人，北部40多歲女性，2月21日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，3月7日自比利時經土耳其轉機，3月8日返台入境時無症狀，返家後出現頭痛、倦怠、喉嚨痛症狀確診。指揮中心指揮官陳時中表示，目前匡列接觸者44人，除了16人已出境外，另有7人須採檢、25人居家隔離、3人需自主健康管理。

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▲全台確診人數達到49例。（圖／翻攝疾管署網站）

陳時中表示，該名個案3月10日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。依個案發病前活動史研判，於國外感染的可能性較高，個案自返國後除就醫外，均待在家中未外出，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位已完成採檢。將進一步調查個案在愛爾蘭及比利時之旅遊行程，並持續追蹤其同住家人、入境同機旅客、機場接送司機及就醫接觸者等健康情形。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩）