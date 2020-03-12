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熬夜玩手機！20歲嫩妹突感「眼前有黑布」...就醫大驚「視網膜脫落了」

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▲網路，追劇，筆電，上班族。（圖／pixabay）

▲該名女病人基本上除了睡覺就是連續在用眼。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

受疫情影響，大陸不少年輕人宅在家裡，然而廣東東莞一名20歲的女生，因留在家中熬夜打遊戲、追劇，基本上除了睡覺，就是連續在用眼，導致日前看東西時發現有「遮擋感」，就醫後發現竟然是視網膜脫落了，視力也僅剩0.6。

綜合陸媒報導，來自東莞20歲小冬（化名）是一個不折不扣的王者榮耀游戲迷，這段時間因疫情原因，一直宅在家中打遊戲，經常一打就是大半天，有時甚至一天可以打上20多局。不過近日她的右眼眼前像有一塊黑布遮擋住，怎麼抹都抹不掉，起初以為是螢幕盯久了，引起視疲勞，「當時也不敢去醫院看，擔心不安全，怕受到交叉感染。」

小冬媽媽隨後去藥店，問有沒有解決的辦法，藥店工作人員開了眼藥水說滴幾天就好了，但2天過去了「黑布」還在眼前。這可把小冬媽媽嚇壞了，立即帶女兒到醫院檢查。

▲騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》近日遭人民網批評荼毒兒童。（圖／CFP）

▲小冬是王者榮耀遊戲迷。（示意圖／CFP）

東莞愛爾眼科醫院眼底病科主任王虎檢查後，診斷其為視網膜脫離，並且波及黃斑，視力僅剩0.6，需要立刻進行手術治療。得知診斷結果，小冬媽媽自責表示，「以為滴眼藥水能緩解症狀，沒想到竟是視網膜脫離。」

王虎醫生表示，「幸好患者就醫及時，我們治療視網膜脫離的最佳黃金時期在72小時以內。一旦發生視網膜脫離，患者的周邊視野以及中心視力會在短時間內迅速下降，如果不能得到及時治療，會造成永久性視力喪失。」

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