堅持全系列釀造　全球純粹風味評鑑豆油伯3款醬油再奪獎

▲豆油伯金美好、金美滿醬油將獲全球純粹風味評獎項。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2020年A.A. Taste Awards全球純粹風味評鑑原定於3月12日在日本舉行頒獎典禮，但因為肺炎疫情影響取消，不過得獎名單依舊將會公布，台灣豆油伯已經接獲好消息，旗下的金美好、金美滿、春源3款醬油都有獲獎。

豆油伯4年前開始百分百使用國產大豆釀造醬油，這幾年陸續在國際4大美食獎項中獲獎。所謂世界四大美食獎為A.A. Taste Awards全球純粹風味評鑑、比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞、International TasteInstitute比利時優秀味覺獎章和Great Taste英國星級美食大獎。而去年金美好醬油就已於A.A. Taste Awards全球純粹風味評鑑中得到最高三星的榮譽。至於金美好、金美滿、春源3款醬油最終獎項為幾星，則需到3月12日才揭曉。

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屏東47年老字號的豆油伯醬油，堅持全系列釀造，105年開始100%採用台灣契作的非基因改造黃豆、黑豆、小麥，並以無農藥耕作與環境共好，成品定期以SGS檢驗通過，秉持原豆發酵、熟成等待、不稀釋製作、保留醬醇原汁原味。

豆油伯旗下的金美好醬油，是無添加糖台灣黑豆醬油，使用台南5號黑豆；金美滿是無添加糖台灣黃豆醬油，主原料是台灣非基改高雄九號黃豆和台灣小麥；春源醬油則是台灣黑豆醬油，使用台灣黑豆(台南5號)、台灣小麥。這3瓶皆是完整原豆釀造，不使用脫脂豆片，原汁未稀釋。