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YouTuber曝曾被家暴！站台「台灣全國兒少安置聯盟」成立

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▲▼ 「台灣全國兒少安置聯盟」成立（圖／記者林育綾攝）

▲「台灣全國兒少安置聯盟」今（10）日成立。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全國第一個完全由兒少機構實務工作者組成的「台灣全國兒少安置機構聯盟」於今（10）日成立，YouTuber博葦也出面站台透露曾遭遇家暴，「沒有一個小孩想要破碎的家庭」，如今他感謝育幼院的支持，讓他找到方向，也有能力支持他人。而該聯盟也呼籲衛福部，針對兒少安置機構面臨的防疫問題，應儘快與各縣市政府社會局處討論配套措施。

「台灣全國兒少安置機構聯盟」（以下簡稱兒少安置聯盟）表示，目前各縣市政府的防疫措施作法不一，相較於一般家庭，兒少安置機構屬於團體照顧生活，有其特殊性，高風險性。而防疫問題只是冰山一角，聯盟期待透過集體的力量，與政府對話，建立良善的合作協力關係，持續堅守兒少保護的最後一道防護網。

請繼續往下閱讀...

全國兒少安置機構理事長吳小萍表示，多數兒少安置機構採取家庭式照顧模式，每個小家的照顧者需要24小時輪班，加上專業人員資格限制，與近來勞動法規修改，各安置機構人力配置需增加近一倍，目前全國九成以上的安置機構皆面臨照顧人力嚴重不足的問題。兒少安置機構最擔心的是，有院生因為班級或學校有確診個案而需被隔離時，將面臨照顧人力與隔離空間嚴重不足的挑戰，第一線的照顧人力將更加捉襟見肘。

立法院上個月25日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困特別條例》，兒少安置機構獲通知，對於直接照顧院童的工作人員被通知自主健康管理者不能上班，且無法適用紓困條例，兒少安置機構遵守長期被政府以高標準檢視，但具特殊性的資源需求卻被忽略。

兒少安置聯盟認為，社政、教育、衛政、勞政、警政、司法等相關部會應該要積極溝通，正視兒少安置機構的處境及被需要性，在立法階段時就要讓兒少安置機構獲得適當的關注和資源。

台灣約有一半的安置兒少來自家庭遭受重大變故與無依者，由縣市政府社會局轉介，其次為受保護安置者及司法轉向安置有偏差行為的孩子。安置機構提供兒少生活照顧替代性照顧，心理及行為輔導、課業及家庭輔導等服務，每人每月安置成本在53,000元到66,000元之間，然而縣市政府實際給予的安置費，108年一般兒童約在21,000元。安置機構面對著前線急迫的照顧需求，同時又有籌措經費的雙重壓力，如何讓「質量並進」，保全兒少權益，壓力不可謂不大。

在台灣少子化的趨勢下，家外安置兒少人數占全國兒少的比例，卻未因此而下降。近10年來接受家外安置的兒少，維持在每萬人有12人（亦即每千位就有1.2人以上），顯示仍有一定比例的兒少有接受家外安置需求，其中機構安置的孩子，占家外安置人數比例達65%。因此兒少安置聯盟期待建立完善的兒少機構安置政策與環境，與政府共同擔起照顧責任。

曾經針對兒少安置機構進行專案報告的監察委員王幼玲表示，從監察院的調查報告中，發現到有許多兒少居然找不到安置機構，有些機構因資源不足無法持續經營，因此為了讓兒少得到安穩安全的環境，需投入更多的資源，兒少是國家的責任，不能把照顧孩子的責任轉嫁給機構。

立法委員吳玉琴提到，許多安置機構因為營運困難而結束服務，尤其在勞基法修改後增加的人事費用，他也現場要求衛福部把安置成本計算清楚，並給予合理的安置費，讓機構得以永續經營，而非將費用轉嫁至安置機構。

社家署代理組長林資芮表示，因應勞基法修法、CRC國際公約等影響、兒童少年權益法、少年事件法的陸續修法，對機構的確造成挑戰，承諾未來透過兒少安置聯盟建立良好的溝通平台，相信政府與機構的目標是一致的，為要給予需要的孩子更好的成長環境。

▲▼「台灣全國兒少安置聯盟」成立。（圖／台灣全國兒少安置聯盟提供）

▲兒少安置聯盟透過行動劇，強調兒少安置機構「不漏接」需要安置的孩子。（圖／台灣全國兒少安置聯盟提供）

另外在育幼院長大的韋韋和博葦今也出面站台，感謝育幼院的栽培。韋韋目前是大學社工系三年級，年幼時跟著家人四處流浪，居無定所，育幼院栽培他的音樂才華，今現場也表演二胡才藝。當時他自行從鋼琴摸索到二胡，遇到很多困難，院長看到他非常想學音樂，因此栽培他，韋韋說，「若沒有育幼院的照顧，我可能還在迷惘人生，不知要何去何從！」甚至開玩笑說「去偷去搶都有可能。」未來他期望能結合社工和音樂的專業，幫助更多青少年。

▲▼ 「台灣全國兒少安置聯盟」成立（圖／記者林育綾攝）

▲在育幼院長大的韋韋表演二胡，期望未來自己能結合社工和音樂的專業，幫助更多青少年。（圖／記者林育綾攝）

2年前投入成為YouTuber的博葦，也透露曾經遭遇家暴。他說，沒有一個小孩想要破碎的家庭，但這幾年也發現，現社會對弱勢族群關注非常少。他感謝育幼院的照顧，養成他樂觀堅毅的性格，「一個人的力量有限，一群人的力量則無窮大。」因此希望透過網路，在新興媒體裡替弱勢發聲，每年過年也會回安置機構發紅包給小朋友，因為對他來說「施比受更有福」。

▲▼「台灣全國兒少安置聯盟」成立。（圖／台灣全國兒少安置聯盟提供）

▲2年前投入成為YouTuber的博葦（前排左3），希望透過網路，在新興媒體裡替弱勢發聲。（圖／台灣全國兒少安置聯盟提供）

兒少安置聯盟透過行動劇，強調兒少安置機構「不漏接」需要安置的孩子。聯盟主張自律、平等、共學與共好，成為社會信任與永續發展的助人團體。對於現行相關法規對機構照顧造成的困境，期待透過聯盟力量，呼籲政府及社會大眾正視兒少安置機構的需求與處境，提升第一線的照顧能量，一起為兒少安置機構的現在與將來，找到更適切的方向。

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