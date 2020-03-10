新冠肺炎確診大阪男、清潔工「解隔離」　餘下30人持續住院中

▲0310疾管署記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日表示，9日國內新增498例新冠肺炎（COVID-19）相關通報，截至目前累計14,635例，其中47例確診，分別為26例本土病例及21例境外移入。確診個案中，今日新增33案、35案解隔離，目前解隔離人數達17人，其餘30人持續住院中。

依據指揮中心公布資料，案33為在大阪旅遊染疫，案35為院內感染的清潔人員，2人都在確診治療後解除隔離，預計近日就可出院。

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指揮中心指出，針對曾來台之澳洲確診個案，目前已掌握接觸者共420人(148人需居家隔離)，已採檢44人，其中39人陰性、5人檢驗中。另針對案39群聚，掌握接觸者共69人，共採檢15人，其中1人陽性(案43)、13人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80,754例，較前日新增19例，其中4,794例重症，3,136例死亡。

國際間(含台灣)累計32,933例確診病例，分布103個國家/地區；病例數以義大利9,172例、韓國7,382例、伊朗7,161例、法國1,412例及西班牙1,204例為多。病例中877例死亡，以義大利463例、伊朗237例、韓國51例、法國30例及西班牙28例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。