越南「清純奶茶妹」長大了！po比基尼辣照露美背側乳引爆動！

▲越南奶茶妹po出比基尼辣照。（圖／翻攝自instagram／kieutrinhxiu）

實習記者周依儒／綜合報導

越南一名網美日前在ig上曬出美照引起眾人暴動！不過近日卻被網友翻出原來她就是2016年在越南爆紅的「越南奶茶妹」！今年已經26歲的奶茶妹英文名叫Trinnie，越南本名為Nguyễn Hoàng Kiều Trinh，以往都走清純路線的她開始越來越成熟，甚至貼出穿比基尼大露好身材的照片，網友看到後也紛紛表示「奶茶妹轉大人了！」。

根據越南網站Zing報導，Trinnie在2014年時以喝奶茶和蹲在地上選購物品的兩張照片爆紅，由於長相清秀，加上又有無辜大眼和姣好身材，網友馬上就封她為「奶茶妹」。當年才21歲的Trinnie大學就讀國際工商管理系，平時偶爾兼差當模特兒，因為爆紅也得到一些主持和代言的機會，更接演過一些電影和MV女主角。

不過，5年的時間過去，現在26歲的Trinnie逐漸蛻變為成熟女人，更在ig上擁有66.1萬的粉絲。但仔細一看會發現Trinnie的臉蛋其實還是和當年一樣稚嫩，只有在穿著和打扮上變的更成熟。從Trinnie的ig上也可以看到長大後的她不吝嗇秀出好身材，其中幾張穿著比基尼露出側乳和美背的照片更是吸引超多人點讚；而Trinnie偶爾也會穿著家鄉的越南旗袍和當地的知名景點合照。

Trinnie在接受訪問時也表示，因為自己不可能永遠都是清純的「奶茶妹」，而且隨著年紀越來越大也會想追求一些比較成熟或比較有個性的風格，不過還是希望自己可以永遠保持年年輕。