勤洗手防疫！台鐵3車種「廁所增配洗手乳」　改裝感應式水龍頭

▲莒光號廁所增配洗手乳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎蔓延，交通部台鐵局防疫升級，原規劃於970輛區間車、復興號和莒光號等車種裝設乾洗手液，因應目前乾洗手液採購較為不易，改採洗手乳代替乾洗手液，放置於車廂廁所內供旅客使用。

台鐵局表示，目前PP自強號、普悠瑪、太魯閣號等車種已配有洗手乳，車廂廁所也配有感應式水龍頭。台鐵局預計將970輛區間車、復興號和莒光號等車種的洗手乳補齊，並逐步將非感應式水龍頭車輛改裝為感應式水龍頭。