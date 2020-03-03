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陳時中挨批缺失　王定宇點名這4人「防疫豬隊友」

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▲▼立法院新會期開議，吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委吳斯懷3日批評，衛生部長陳時中防疫上不務實，基層人力在醫院分流，加入量體溫等流程，人力增加、時間耗費，造成民眾不便，有沒有事前規劃完整配套？此話一出，引來民進黨立委王定宇的批評，並點名吳斯懷、全國公務人員協會榮譽理事長李來希、新黨台北市議員潘懷宗、名嘴陳揮文為「防疫豬隊友」。

王定宇認為，「為了保護醫療院所，避免院內傳染導致醫療體系崩潰，採取分流分艙，是防疫的專業」；至於是否務實，吳斯懷說說看做什麼才是務實？台灣醫療、公衛、防疫人員極度務實，才累的人仰馬翻，難怪醫護人員氣到回嗆「你來示範啊」。

對於李來希批台灣「口罩實名制」是爛政策，王定宇指出，李來希口中的「爛政策」，現在是日本、韓國等各國要效法的「好政策」，也是維持台灣口罩供應保有秩序和全球最低價的原因，更是藥師、民間企業、行政部門的通力合作的成績，李來希缺的就是「用口罩把嘴遮起來」。

▲▼全國公務人員協會理事長李來希。（圖／記者李毓康攝）

▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

針對潘懷宗在政論節目公開指控新冠肺炎病毒來自美國，王定宇提到，全世界都認知新冠肺炎源自大陸，且大陸在2019年底應該就知道，大陸選擇隱匿疫情害慘大陸人，也拖累全世界，甚至很多專家指控這個病毒是大陸實驗室人工作品。

王定宇批評，大陸開始隱晦指控病毒來自海外的美國，「潘懷宗身為台灣的民意代表，竟然接棒中共的指控，直接點名美國是病毒的源頭」，所引用的論文，內容跟說的也不完全相同，捕風捉影的指控，「除了迎合中共，更是企圖形塑中國和台灣都有指控美國是源頭的聲音，拖台灣下水，實在是不道德的作法」。

▲▼市長將針對「市政府提供民間體育賽事等之補助及相關標案或採購案疑義、12月6日外交部民眾陳情事件警方執勤作法與處理程序說明」進行說明。議員秦慧珠、王欣儀、苗博雅、潘懷宗質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲潘懷宗。（資料照／記者湯興漢攝）

至於陳揮文批「橫濱模式」是作秀，王定宇表示，看看美國沒像台灣如此嚴謹的接回公民，導致美國疫情爆發；有位鑽石公主號旅客經過日本治療確認陰性後，在26日自行搭機回台灣，台灣要求全程口罩、前後二排留空間隔、抵台進入醫院負壓病房再檢疫等防護要做好，後來再驗出陽性。

王定宇強調，這是因為台灣防疫的「嚴謹」，才未對台灣造成傷害，「秀過頭嗎？如果台灣政府沒有這麼嚴謹，也許陳揮文們這些人已經沒機會說風涼話了！」

▲▼名嘴陳揮文睽違6年後復出。（圖／翻攝TVBS《少康戰情室》YouTube）

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝TVBS《少康戰情室》YouTube）

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