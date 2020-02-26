新冠肺炎重創餐飲、住宿業！陸商務部：預計疫情結束會迅速恢復

▲新冠肺炎重創餐飲業。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創大陸住宿業和餐飲業，大陸商務部服貿司司長冼國義26日指出，疫情不會改變住宿、餐飲等生活服務業快速發展的趨勢，待疫情結束後預計住宿、餐廳業都會迅速恢復，目前也會同相關部門研究祭出更有針對性的政策措施，以支持企業度過難關。

綜合陸媒報導，冼國義26日於大陸國務院記者會中指出，自疫情爆發以來，黨中央、國務院祭出一系列的支持政策。同時根據他們對4000多家生活服務企業的問券調查發現，截至25日已經有22%的企業表示已經享受到支持政策，一些大型住宿餐飲企業得到了銀行的貸款支持，明顯緩解了資金壓力。

他進一步強調，疫情不會改變住宿餐飲等生活服務業快速發展、持續升級的趨勢，疫情結束後預計住宿餐飲會迅速恢復。商務部還在會同相關部門進一步研究祭出更有針對性的政策措施，以支持企業度過難關。「同時我們還在研究疫情結束後振興餐飲業的舉措，促進餐飲業綠色、節約與生態發展。」

冼國義表示，目前餐飲、住宿業都在逐步復工，企業收入也有所回升，他們重點聯繫的20家大型連鎖餐飲企業復工率已經達到57%；住宿業的復工率也已經達到50%以上。但是業態不同，復工的方式當然也不一樣。「比如餐飲業的復工主要以外賣的方式，武漢市昨天一天餐飲外賣的數量達到13萬單。」

他指出，他們也注意到住宿餐飲等中小企業的可抵押物少，因此如何使這些中小企業盡快地、順利地得到金融支持，維護好他們的資金鍊；如何使這些企業更有效的降低經營成本，渡過這一困難時期，還需要金融機構持續的業務創新，行業、企業與政府部門的共同努力。

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