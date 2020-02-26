找到了！阿公店「紅牌」確診肺炎瘋傳　造謠女到案：聽朋友說的

▲散布謠言的造謠女到警局說明，並坦承在酒席間聽到朋友說才貼文遭警方送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市阿公店1名小姐在通訊軟體的好友圈上指稱1名阿公店紅牌確診肺炎，此舉引起萬華阿公店一片譁然，而該名發文的女子也在貼文後隔天刪除，但卻已遭人擷圖開始流傳，事後該名貼文女子也主動向警方說明，表示「喝酒聽朋友說的」，才會直接發文。

有1名女子在通訊軟體發布，阿公店小姐確診肺炎，一度造成萬華2百多家阿公店生意低迷，顧客不願意上門，小姐不敢上班，讓店家相當無言，有業者坦言，「整個阿公店業績直直落」，決定要揪出這名遭控確診肺炎的阿公店小姐。

阿公店向飲酒協會提出抗議，協會也找到該名遭控確診的小姐，但該名小姐不斷喊冤，自己是台灣人，且近年也都沒有出入過大陸一帶，甚至連感冒、發燒的症狀都沒有，讓飲酒協會感到奇怪。

警方調查，37歲的王姓女子在與友人飲酒席間，聽見阿公店某知名紅牌確診肺炎，7日於通訊軟體好友圈上發布此事，引發一陣騷動，警方也通知王女25日到案說明，王女當場坦承，確實未經查證就散布訊息。

警方除告誡王女應先查證內容是否屬實，並切勿任意散播、轉傳，以免觸法，另外也將王女依照《傳染病防治法》移請台北地檢署偵辦，也呼籲民眾，全民防疫是目前重要工作，千萬不要散播假訊息以免觸法。

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