　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找到了！阿公店「紅牌」確診肺炎瘋傳　造謠女到案：聽朋友說的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼通訊軟體瘋傳萬華阿公店一名紅牌確診，最後查出竟是前同事搞的鬼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲散布謠言的造謠女到警局說明，並坦承在酒席間聽到朋友說才貼文遭警方送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市阿公店1名小姐在通訊軟體的好友圈上指稱1名阿公店紅牌確診肺炎，此舉引起萬華阿公店一片譁然，而該名發文的女子也在貼文後隔天刪除，但卻已遭人擷圖開始流傳，事後該名貼文女子也主動向警方說明，表示「喝酒聽朋友說的」，才會直接發文。

有1名女子在通訊軟體發布，阿公店小姐確診肺炎，一度造成萬華2百多家阿公店生意低迷，顧客不願意上門，小姐不敢上班，讓店家相當無言，有業者坦言，「整個阿公店業績直直落」，決定要揪出這名遭控確診肺炎的阿公店小姐。

阿公店向飲酒協會提出抗議，協會也找到該名遭控確診的小姐，但該名小姐不斷喊冤，自己是台灣人，且近年也都沒有出入過大陸一帶，甚至連感冒、發燒的症狀都沒有，讓飲酒協會感到奇怪。

警方調查，37歲的王姓女子在與友人飲酒席間，聽見阿公店某知名紅牌確診肺炎，7日於通訊軟體好友圈上發布此事，引發一陣騷動，警方也通知王女25日到案說明，王女當場坦承，確實未經查證就散布訊息。

警方除告誡王女應先查證內容是否屬實，並切勿任意散播、轉傳，以免觸法，另外也將王女依照《傳染病防治法》移請台北地檢署偵辦，也呼籲民眾，全民防疫是目前重要工作，千萬不要散播假訊息以免觸法。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

萬華阿公店「紅牌」肺炎確診瘋傳　造謠者：她把客人都拉走...

ET快訊
好市多愣見「檳榔量販包」1盒300up　真相超驚喜…網狂推：
「全世界欠武漢人民一次」　WHO專家：若感染想在中國治療
顏清標宣布遶境如期舉行　侯友宜：不適宜
顏清標宣布遶境如期舉行　內政部回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例直播主賣口罩被查獲！他「100片賣1500元」　直播狂嗆：我是發國難財達人

摩鐵續攤硬上女性好友！　工廠小開賠146萬求原諒獲緩刑

貨車失控撞路樹再衝民宅！　車頭卡鐵捲門駕駛雙腳挫傷

他批黃越宏施壓法官「豬隊友」遭求償百萬…前檢察長挺：我也是受害者

自撞分隔島360度大空翻逆衝對向車道　目擊者：呼！閃過…屎尿差點噴出

100秒連轟6槍1死1垂危！台南勇警踹倒冷血殺手機車...口袋驚見索命魔器

百福車站電梯火爆男女吵起來！下秒互相「唾液攻擊+推打」　2人都起訴

一家3女全遭殃！渣男性侵女網友2個智能障礙妹竟輕判5年

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

猥褻！高雄怪客深夜闖夾娃娃店　戴安全帽「下身狂撞18次」機台

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例直播主賣口罩被查獲！他「100片賣1500元」　直播狂嗆：我是發國難財達人

摩鐵續攤硬上女性好友！　工廠小開賠146萬求原諒獲緩刑

貨車失控撞路樹再衝民宅！　車頭卡鐵捲門駕駛雙腳挫傷

他批黃越宏施壓法官「豬隊友」遭求償百萬…前檢察長挺：我也是受害者

自撞分隔島360度大空翻逆衝對向車道　目擊者：呼！閃過…屎尿差點噴出

100秒連轟6槍1死1垂危！台南勇警踹倒冷血殺手機車...口袋驚見索命魔器

百福車站電梯火爆男女吵起來！下秒互相「唾液攻擊+推打」　2人都起訴

一家3女全遭殃！渣男性侵女網友2個智能障礙妹竟輕判5年

汪小菲S Hotel才爆資遣！　直擊「內部營運現況GG」…續命關鍵仍未明

東京奧運若宣布停辦　日本將損失數百億美元商機

廣東14%出院病患二次感染！官方詳解是「間歇排毒現象」：其實沒有痊愈

老婆返鄉「只打一次電話」就人間蒸發　夫隔海等14年休了

楊志良自爆與葉金川共識！　「馬英九不適合做總統」

Google跟微軟Edge搶用戶　彈出視窗提醒網友下載Chrome瀏覽器

國道五楊高架「後車叭叭叭」他急煞擋　男持鐮刀威嚇！下場慘

首例直播主賣口罩被查獲！他「100片賣1500元」　直播狂嗆：我是發國難財達人

住農田旁！猛燒稻草「呼吸困難熏醒」　人妻崩潰寶寶剛出生：遲早肺癌

觀光人才培訓計畫開跑！參訓「1小時補158元」　每單位最高補300萬

社會熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

2男星欠債被痛毆　猖狂黑幫遭警鎖定掃蕩

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

台南將軍槍擊命案　兇嫌佳里落網

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

台南槍擊案　凶嫌在佳里被逮捕

醫美名醫變「女神毀滅者」　正妹慘成「白目女」

2歲童被餓死廁所　舅舅也曾凌虐被訴

台南托嬰中心涉虐童　開罰停辦1年...3人公告姓名

更多熱門

相關新聞

瘋傳阿公店紅牌肺炎確診　造謠者被揪出

瘋傳阿公店紅牌肺炎確診　造謠者被揪出

新冠肺炎（COVID-19）延燒至今造成許多民眾人人自危，但卻仍有不實謠言傳出，有人透過通訊軟體散佈謠言，指稱萬華1名阿公店紅牌確診肺炎，消息瞬間走遍萬華區，造成萬華阿公店生意一片低迷，但最後有人出面闢謠，才確認是小姐間的互相傷害，散佈謠言的小姐也離開萬華。

西門町卡拉ok流血衝突！1男遭友人持刀砍傷

西門町卡拉ok流血衝突！1男遭友人持刀砍傷

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

快訊／台北22歲男陳屍車內！路人經過嚇傻

萬華破敗「樹屋」變金雞母　資產公司轉手賺近2億

萬華破敗「樹屋」變金雞母　資產公司轉手賺近2億

「去死」女韓粉造謠陳菊貪汙：我高雄人比較清楚

「去死」女韓粉造謠陳菊貪汙：我高雄人比較清楚

關鍵字：

阿公店造謠萬華通訊軟體

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

名嘴爆陳時中原本下場　鄭弘儀驚

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

開學日 屏東有家長過度恐慌不敢讓學生到校

婚禮現場「台上打起來」主持人傻眼

台灣列第三級警告　南韓網反應曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面