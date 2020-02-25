　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

35歲媽載2娃遭「夾成鐵餅」！抱孩睡肩上…烏日消防忍淚：送醫時對她說放心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼35歲媽載2娃遭「夾成鐵餅」！抱孩睡肩上…烏日消防忍淚：送醫時對她說放心。（圖／烏日消防隊）

▲盡責媽咪載2娃上學遭「夾成鐵餅」慘死！烏日消防隊忍淚：兩孩在菜鳥肩上睡著。（圖／烏日消防隊） 

記者許力方／綜合報導

台中烏日發生一起死亡車禍悲劇，35歲李姓女駕駛載著4歲男童、2歲女童上學，行經中彰快速道路從彰化往台中，在烏日交流道前發生連環車禍，慘遭前後2輛大車夾殺，當場夾成鐵餅，媽媽受困傷重不治，2幼童則受傷送醫。烏日消防隊25日深夜發文哀悼，悲痛地還原當時，媽媽保全了2孩性命，送醫時，低聲跟她說了聲「孩子沒事，放心」，對於媽媽的盡責，「給予我們的敬意。」

事發於25日上午8時許，李女開車載著2幼童開上高速公路，要送他們上學，未料行經烏日交流道前時，一輛遊覽車空車疑似未注意車前狀況，追撞前方李女轎車，以及載著空酒瓶的大貨車，導致李女轎車當場被夾在中間成了鐵餅，經搶救1個多小時，救出李女送醫插管搶救，但她頭部、胸部、腹部受到重創，右小腿嚴重撕裂傷，最終傷重宣告不治。4歲男童則腳骨折、頭部外傷，2歲女童輕傷，皆住院觀察。

▲▼35歲媽載2娃遭「夾成鐵餅」！抱孩睡肩上…烏日消防忍淚：送醫時對她說放心。（圖／烏日消防隊）

▲▼35歲媽載2娃遭「夾成鐵餅」！抱孩睡肩上…烏日消防忍淚：送醫時對她說放心。（圖／烏日消防隊）

▲烏日消防隊發文哀悼：送醫時對她說放心。（圖／烏日消防隊）

烏日消防隊25日深夜10時許透過臉書發文哀悼，難過表示「夜深了，還是久久不能釋懷」，早上74中彰快速道路上的一場車禍，帶走2位孩子的媽咪。這位媽咪很盡責，出發時讓孩子都坐在兒童座椅上，繫上安全帶，適逢意外，得以保全了2個孩子的性命，縱使她離開人間了，縱使我們努力了許久才從擠壓變形車體救出受困的弟弟，因為媽咪正確的觀念，保護了對他來說最重要的2個寶貝。

「這位媽媽在送醫時，低聲的跟她說『孩子沒事，放心』對她的盡責，給予我們的敬意！」消防隊呼籲，民眾開車上路應繫上安全帶，孩子要坐在兒童座椅上，保持安全距離。「誰都不想有意外，別讓我們消防員，再承受這樣的生離死別。」兩名孩子在消防隊員菜鳥的肩上睡著，他們順道把玩具、證件送到醫院，但只能給予這樣的安慰，未來希望孩子能忘卻這樣的傷痛。

ET快訊
大甲媽祖遶境有「解套辦法」！　賴清德晚間回應了
景美割喉案傳怪事！他16歲犯案「你們終於來了」冷靜認罪
快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕
獨／大甲媽祖如期遶境「3條件」曝光　1300桌起駕宴停辦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南將軍槍擊嫌狠殺1死1傷！逃亡5天佳里麵店落網　行凶動機曝光

35歲媽載2娃遭「夾成鐵餅」！抱孩睡肩上…烏日消防忍淚：送醫時對她說放心

快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕

景美割喉女鬼狂哭！「你們終於來了」16歲就殺人的他…冷靜認罪

「公款入私帳算貪汙吧？」涉誹謗前立法院長　警擺烏龍「錯抓網友」不起訴

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

對口罩比劃唸咒…玄學大師教人「抵抗肺炎」！爭議手勢＋字幕被網友笑翻狂嗆

高科技女課長離職前「Down Load」機密資料　公司驚覺提告

獨／陽明山營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」　陸軍航特部回應了…

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

從不吃餅乾！高加索見漂亮姊姊　「大嘴張開狂討食」阿母旁觀傻眼

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

潘瑋柏一餐最高紀錄14碗飯！　直問餐廳阿姨：你覺得我很胖嗎？

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

台南將軍槍擊嫌狠殺1死1傷！逃亡5天佳里麵店落網　行凶動機曝光

35歲媽載2娃遭「夾成鐵餅」！抱孩睡肩上…烏日消防忍淚：送醫時對她說放心

快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕

景美割喉女鬼狂哭！「你們終於來了」16歲就殺人的他…冷靜認罪

「公款入私帳算貪汙吧？」涉誹謗前立法院長　警擺烏龍「錯抓網友」不起訴

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

對口罩比劃唸咒…玄學大師教人「抵抗肺炎」！爭議手勢＋字幕被網友笑翻狂嗆

高科技女課長離職前「Down Load」機密資料　公司驚覺提告

獨／陽明山營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」　陸軍航特部回應了…

9歲女「獨搭電梯」遇色狼強吻！ 影片臉書瘋傳氣炸家長：快肉搜

社會熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

即／中彰快速道路3車追撞！轎車秒成鐵餅　1女童受困

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

即／板橋公寓惡火　1無生命跡象

台南槍擊案　凶嫌在佳里被逮捕

大麻可治新冠肺炎　謝和弦IG亂貼假資訊

騎士飛越護欄…墜15米深幽谷橋亡

台南托嬰中心涉虐童　開罰停辦1年...3人公告姓名

上司偷吃下屬妻　傳訊「我結紮了」狂衝刺

女國中生「未留遺書」　開學日墜樓亡

即／國道中正交流道車禍　小貨車遭夾擊

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

血友病童母子搭機回台！父親說話了

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面