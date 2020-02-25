35歲媽載2娃遭「夾成鐵餅」！抱孩睡肩上…烏日消防忍淚：送醫時對她說放心

▲盡責媽咪載2娃上學遭「夾成鐵餅」慘死！烏日消防隊忍淚：兩孩在菜鳥肩上睡著。（圖／烏日消防隊）

記者許力方／綜合報導

台中烏日發生一起死亡車禍悲劇，35歲李姓女駕駛載著4歲男童、2歲女童上學，行經中彰快速道路從彰化往台中，在烏日交流道前發生連環車禍，慘遭前後2輛大車夾殺，當場夾成鐵餅，媽媽受困傷重不治，2幼童則受傷送醫。烏日消防隊25日深夜發文哀悼，悲痛地還原當時，媽媽保全了2孩性命，送醫時，低聲跟她說了聲「孩子沒事，放心」，對於媽媽的盡責，「給予我們的敬意。」

事發於25日上午8時許，李女開車載著2幼童開上高速公路，要送他們上學，未料行經烏日交流道前時，一輛遊覽車空車疑似未注意車前狀況，追撞前方李女轎車，以及載著空酒瓶的大貨車，導致李女轎車當場被夾在中間成了鐵餅，經搶救1個多小時，救出李女送醫插管搶救，但她頭部、胸部、腹部受到重創，右小腿嚴重撕裂傷，最終傷重宣告不治。4歲男童則腳骨折、頭部外傷，2歲女童輕傷，皆住院觀察。

▲烏日消防隊發文哀悼：送醫時對她說放心。（圖／烏日消防隊）



烏日消防隊25日深夜10時許透過臉書發文哀悼，難過表示「夜深了，還是久久不能釋懷」，早上74中彰快速道路上的一場車禍，帶走2位孩子的媽咪。這位媽咪很盡責，出發時讓孩子都坐在兒童座椅上，繫上安全帶，適逢意外，得以保全了2個孩子的性命，縱使她離開人間了，縱使我們努力了許久才從擠壓變形車體救出受困的弟弟，因為媽咪正確的觀念，保護了對他來說最重要的2個寶貝。

「這位媽媽在送醫時，低聲的跟她說『孩子沒事，放心』對她的盡責，給予我們的敬意！」消防隊呼籲，民眾開車上路應繫上安全帶，孩子要坐在兒童座椅上，保持安全距離。「誰都不想有意外，別讓我們消防員，再承受這樣的生離死別。」兩名孩子在消防隊員菜鳥的肩上睡著，他們順道把玩具、證件送到醫院，但只能給予這樣的安慰，未來希望孩子能忘卻這樣的傷痛。