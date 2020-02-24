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通緝犯闖彩券行！偷刮刮樂、現金近14萬元　台南警35分鐘秒破案

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記者林悅／台南報導

台南市新營區一處彩券行24日遭歹徒竊走市值1萬多元的刮刮樂及現金12萬5千元。新營分局獲報，僅花了35分鐘就將60歲鄭姓慣竊迅速緝捕歸案，讓彩券行老闆忍不住豎起大拇指，讚嘆警方辦案神速。

▲1 名被通緝的姓慣竊，在台南市新營區一處彩券行，竊走市值新台幣1萬多元的刮刮樂彩券及現金12萬5千元，新營分局獲報，迅速將他緝捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一名鄭姓慣竊犯，在台南市新營區一處彩券行，竊走市值1萬多元的刮刮樂及現金12萬5千元，新營分局獲報，迅速將他緝捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查，鄭姓嫌疑人涉嫌全台多起彩券行刮刮樂彩券竊案，目前遭地檢署發布通緝多達11案，行蹤不定，居無定所，各彩券行多張貼有鄭嫌犯案影像照片海報，提醒店家注意及嚇阻嫌犯。

▲1 名被通緝的姓慣竊，在台南市新營區一處彩券行，竊走市值新台幣1萬多元的刮刮樂彩券及現金12萬5千元，新營分局獲報，迅速將他緝捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不料鄭嫌依然無所畏懼，繼續犯案，又於23日在新營區下手犯案。新營分局調閱監視器畫面，查出鄭嫌涉案，即兵分多路搜巡，結果偵查隊副隊長陳志偉於鐵道公園旁發現鄭嫌正坐石椅上刮著刮刮樂，立即上前將他制伏逮捕，當場起出贓證物一批。鄭嫌警訊時坦承犯案不諱，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並擴大偵辦是否另涉他案中。

▲1 名被通緝的姓慣竊，在台南市新營區一處彩券行，竊走市值新台幣1萬多元的刮刮樂彩券及現金12萬5千元，新營分局獲報，迅速將他緝捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局分局長李名昌表示，如彩券行有類似被害情事，請立即與警方聯繫，以利偵辦，並提醒商家販賣商品時，應提高警覺勿讓商品離開視線，以免成為竊嫌下手目標，警方亦會持續檢肅竊盜案件，維護社會治安，打擊犯罪絕不手軟，並呼籲不法之徒不要以身試法、心存僥倖。

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