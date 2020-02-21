眉上痘痘擠出「白色圓潤珍珠」　網：今晚想來一杯白玉歐蕾

▲許多人認為看擠痘痘的影片是一種紓壓的方式。（圖／記者李佳蓉攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

網路上有許多擠痘痘粉刺的影片，對某些人來說是看這些影片是紓壓，又很療癒的方法，但也有不少人覺得不舒服。近日網路上有一段擠痘痘被瘋傳，擠出的白色膿包就像珍珠一樣「晶瑩圓潤」，網友大喊，「J個是珍珠！」

一名網友在《Dcard》發文，近日在IG上看到一則擠痘痘的影片，影片中，痘痘的位置在眉毛上，看起來並沒有很大，用痘痘棒擠壓後，白色的膿包越來越大，沒想到竟然擠出一顆圓潤潔白無瑕的球體，形狀大小竟然跟「珍珠」相似，擠完後的皮膚上則留下一個大洞，許多網友看完後驚訝不已，甚至還重複播近10次。

許多網友看完後紛紛大喊很療癒，「太爽了吧壓力大都超愛看這種」、「興奮到模糊啊～」、「今晚我想來一杯白玉歐蕾」，但也有人認為這是脂肪粒，「因為保養品分子太大皮膚吸收不了，一層層的包起來，就會變這樣」。