北市老人共餐25日復辦　蔡炳坤：打完菜就回家、盡可能不要共食

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，台北市社區關懷據點延後到2月25日復辦，但不少里長反映，若恢復老人共餐，恐增加群聚增加風險。台北市副市長兼代社會局長蔡炳坤20日受訪回應，鼓勵長者自備餐具，打完菜就回家，或是坐在樹下陰涼的地方，盡可能不要共食。

對於里長憂心老人共餐的風險，蔡炳坤說，目前北市有477個據點，各地空間與情況都不同，里長評估後，若對疫情有疑慮，像是希望再延到3、4月，他都尊重。

蔡炳坤強調，所有相關活動盡可能不要一起吃飯，建議自備餐盒，打完菜就在附近找個涼快的樹蔭，鼓勵大家分散開，甚至是帶回家吃，畢竟共餐的目的，是希望鼓勵長者出門走走，將保留彈性給各據點；最晚明天公布原則，讓里長有所依循。

社會局進一步表示，若真的要辦理共餐，可以考慮改成訂購餐盒、便當等包裝好的餐點，避免打菜。

蔡炳坤表示，配合中小學延後到25日開學，由於爺爺、奶奶在家幫忙照顧，對家庭來說很重要，社會局決定同步把社會關懷據點，包含老人共餐等，同步延後到25日。蔡炳坤並補充，長青學苑或是老人服務中心的課程，在室內記得要通風，並且拉大座位之間的距離，而且空間也要做好消毒。