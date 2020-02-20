金酒加入產製！75度防疫酒精免費贈鄉親　一家可領兩瓶300ml

▲金酒加入產製防疫酒精。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／金門報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，除了台酒公賣局以外，金門酒廠也開始產製防疫酒精，而金門縣府也會將其徵用，並贈送鄉親作為防疫使用。對此，縣長楊鎮浯也表示，面對新冠肺炎襲擊，請鄉親切勿恐慌。

楊鎮浯於春節期間主持防疫會議時，針對防疫物資缺乏，即特別指示金酒公司，投入研發製作防疫酒精，以行動力防治疫情，實現社會責任，但由於金酒公司並無酒精製造許可，依照正常法規申請需經過環評、消防等作業流程申請，以及菸酒稅法規範，快則半年慢則一年才可合法出廠，而經縣府與衛福部、財政部等相關單位積極協調，最後發函向中央防疫指揮中心申請專案許可。

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縣府提醒，本次生產金酒公司不惜以高成本製作，特別設立獨立產線，並投入大量原料提高酒精濃度，因此產量稀少，製程也較一般高粱酒繁複；由於是屬清潔消毒之製程，特別籲請鄉親將防疫酒精用於居家環境整潔，切勿拿來飲用。此外，因為本次是依據「傳染病防治法」要求金酒特別撥出生產線來量產，並加以徵用，因此，此批發放的防疫酒精，不得私自進行買賣。

另外，目前金酒公司已進行防疫酒精產製，預計2月底至3月初間進行發送作業，因防疫物資有限，將提供實際居住家戶1組兩瓶300ml於防疫酒精作為居家環境清潔使用。另縣府也將提供第一線防疫工作人員、觀光產業業者(如交通業、民宿業等)防疫酒精，以維護地區公共衛生，並作到防疫工作滴水不漏。

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