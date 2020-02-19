涉開假失能診斷書詐保千萬　醫師辯：病患怎麼講我怎麼寫

記者張君豪／台北報導

衛生福利部彰化醫院神經內科醫師連宮瑩居然勾結詐保黃牛，偽造虛假不實的診斷證明書讓車禍民眾得以用虛構傷勢申請高額保險費，2月12日遭刑事局偵七大隊第三隊幹員逮捕約談，警方查出陳姓保險黃牛（52歲、偽造文書、詐欺前科）勾結衛福部彰化醫院醫師開假診斷書詐領保險金，這個犯罪集團詐保4年期間獲利超過新台幣一千萬元，警方日前收網逮捕連姓醫師、陳姓詐保黃牛及30多位涉嫌詐領保險金民眾。

▲衛福部彰化醫院神經內科醫師連宮瑩涉嫌偽造診斷證明詐保遭刑事局幹員逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲衛福部彰化醫院神經內科醫師連宮瑩涉嫌偽造診斷證明詐保遭刑事局幹員逮捕，警方查扣大批偽造診斷書。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，本案是新竹地檢署檢察官接獲「財團法人金融法制暨犯罪防制中心」發現近年來，有數十位民眾透過車禍勞保、商業保險、意外險申請身體或局部失能等重度傷殘的高額保險金，但離奇的是這些高額保險請領的診斷振明書，都是經由衛福部彰化醫院醫師連宮瑩所開立。

▲衛福部彰化醫院神經內科醫師連宮瑩涉嫌偽造診斷證明詐保，陳姓詐保黃牛白板寫滿約診資料。（圖／記者張君豪翻攝）

而且讓金融法制犯防中心懷疑的是，這些民眾車禍就醫診斷，卻北從基隆南到屏東都有車禍受傷民眾遠赴彰化衛福部立醫院找「連醫師」看病開診斷證明，懷疑其中有偽造診斷證明書藉此詐領保險金的勾結問題。





▲刑事局偵七大隊隊長李奇勳說明案情。（圖／記者張君豪攝）

新竹地檢署檢察官張瑞玲指揮刑事局偵查第七大隊第三隊、新竹縣刑警大隊、彰化縣刑警大隊共組專案小組深入調查，並由該署精股檢察官張瑞玲指揮偵辦，經檢警長期跟監蒐證及調閱相關資料分析，發現陳姓詐保黃牛透過網路和手機軟體組成「新竹縣車禍權益保障協會」。

陳男以自己從事保險行業，教導民眾以保險契約「身體失能、肢體失能、不明原因頭暈、頭痛無法工作」等關鍵術語、並配衛福部彰化醫院勾結的連姓醫師開立相關不實診斷證明書，藉此詐取高額保險、或者讓車禍肇事者賠償天價和解金，檢警根據請領保險資料發現，陳男勾結連姓醫師3~4年間，讓詐保民眾騙取保險公司上千萬元新台幣。

陳男則以每筆理賠金抽取30~50%手續費當佣金、警方日前收網逮捕陳、連兩人及涉嫌詐保的30多位民眾。陳男落網後否認當詐保黃牛，辯稱自己是：「分析法律幫助民眾維護車禍權益」連姓醫師則坦承開立不實診斷證明，但解釋是：「病患怎麼講（病徵）我就怎麼寫」否認有收賄開立不實證明，但坦承有收受陳男逢年過節餽贈的水果禮盒和3C產品，警訊後將兩人依偽造文書、詐欺等罪嫌移送法辦。

檢警目前將循線擴大清查連姓醫師開的假診斷證明後續詐領保險金金額，並清查連姓醫師和詐保黃牛間有無違背公務人員操守、對價收賄等問題，兩人遭移送後陳男遭檢察官裁定收押禁見、連姓醫師則裁定20萬元交保候傳。

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