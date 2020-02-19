川普出新招！中國5大媒體列入「外國使團」　人員更新都須報備

▲美國將中國5間主要媒體列入「外國使團」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院18日表示，決定將在美國境內營運的5間中國媒體，列為「外國使團」，這些媒體必須依照《外國使團法》規定，向美國政府登記人事變動、租賃辦公空間等。不願具名的國務院資深官員表示，「事實上這些媒體100％都是替中華人民共和國政府，以及共產黨服務的，是他們的宣傳武器。」

根據CNN與《路透社》報導指出，兩名不願具名的國務院資深官員表示，美國準備將5間中國的主要媒體，列為「外國使團」（foreign missions），必須遵守1982年《外國使團法》（Foreign Missions Act）相關規定，不論是購買、租賃辦公空間或人事變動，都必須向美國政府進行登記

據悉，這5間媒體為新華社、中國環球電視網 (中國國際電視台)、中國國際廣播電台、中國日報，以及人民日報海外版的美國總代理海天發展公司；國務院也在18日以書面通知了這些媒體。

國務院官員表示，在中國國家主席習近平的任內，對於媒體內容的控制不斷加強，「事實上這些媒體100％都是替中華人民共和國政府，以及共產黨服務的，是他們的宣傳武器。」不過，官員也強調，此舉並非為了限制這些媒體的員工，也不是為了改變他們的工作方式，而是為了增加透明度。

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