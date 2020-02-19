彭博民調飆升！19日獻辯論處女秀　承諾當選就「賣掉」彭博公司

▲彭博將首次參與辯論。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統初選參選人、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）的競選團隊證實，他將參與內華達州19日的民主黨候選人辯論，這也是他獲得出席資格的首場辯論。除此之外，面對政敵抨擊，億萬富翁彭博也宣布，若是他當選美國總統，將會賣掉他一手創立的彭博資訊公司（Bloomberg）。

78歲彭博身價超過500億美元，是全美排名第八的億萬富豪，自他宣布參選後，各界對他會如何處理彭博資訊公司，皆相當關注。他的競選辦公室發言人史萊恩（Galia Slayen）18日表示，若彭博順利當選美國總統，將會賣掉彭博資訊公司，首先會先將公司交給盲目信託（blind trust），最後再出售。

另外，彭博以19％的支持度，順利得到19日在拉斯維加斯舉行的民主黨辯論資格，這也會是他的辯論處女秀；彭博的競選經理西基（Kevin Sheekey）也在聲明中指出，「彭博相當期待站上舞台，因為和其他民主黨的候選人站在一起，證明了自己是擊敗現任總統川普、團結美國的最佳候選人。」

根據BBC與CNN報導，彭博已經在競選的廣告經費上，至少花了數億美元，且在全國的競選辦公室中擁有2000多名員工。其競選對手華倫（Elizabeth Warren）就批評，投注鉅額廣告費形同收買選舉，但彭博也反擊，若是他最終沒有獲得提名，他也會把這些資金花在其他參選人身上，讓民主黨能夠打贏川普。

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