不當勸誘客戶買保單、假投保真理財　金管會開罰國壽560萬

▲國泰人壽辦理保險業務有缺失，金管會祭出560萬元罰單。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（18）日公布最新裁罰案，國泰人壽辦理保險業務，發現假投保真理財、不當招攬等4大缺失，依保險法及台灣地區與大陸地區人民關係條例，處以罰鍰560萬元，並予以6項糾正，也是國泰人壽近年來遭金管會單次開罰金額最高的一次。

金管會在2018年9月至10月間辦理金檢時，發現國泰人壽有違反保險法等相關規定，一共有4大缺失，首先是對客戶申訴業務員不當招攬案件，其中有4張解約舊保單換新保單，另有4張用房貸買保單，金額高達1,000多萬元，同時也有6張為保單借款，金額為100萬元，累計有14張保單違反規定，保險局認定業務員沒有說明商品特性，有其疏失，開罰300萬元。

第二是國泰人壽所參股投資的大陸保險公司遼寧分公司，辦理人身傷害險時，未在核心業務系統內，完整記載相關要保人、被保險人身分，以及未準確記載有關意外險的收支情形，於2017年3月2日遭保監局處分，暫停這項業務6個月，儘管分公司內部稽核有揭露這項裁罰，但公司並未即時向金管會申報，最後金管會處以200萬元罰鍰。

第三是「假投保真理財」，國泰人壽在2017年至2018年間辦理法人投保案，如宮廟、企業替重要員工投保保單，卻未確實了解投保目的及需求，祝壽金、身故保險金的受益人都是法人，寺廟委員會及董事會記錄都註明為資產活化，共有3張保單，金管會認為國壽核保時有缺失，因此開罰60萬元。

第四是國泰人壽辦理申訴案件作業、保險商品滿期金申領作業、電話行銷業務、客戶身分確認作業、客戶盡職調查及加強審查措施、網路投保的交易監控作業、創投投資後管理作業、資訊應用系統相關管理作業等缺失事項，金管會表示，有礙健全經營之虞，處以6項糾正。

金管會呼籲，保險業辦理保險業務，應確實依保險法等相關規定落實執行，並應強化公司治理及法令遵循機制，以維護保戶權益及健全公司經營。