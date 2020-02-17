貸款3千萬租廠房挖比特幣　父子3人竊電挖礦！遭台電求償8500萬

記者張君豪／台北報導

台電公司與刑事局攜手破獲一起虛擬貨幣挖礦竊電案，刑事局南部打擊犯罪中心17日宣布偵破新北市淡水區一貿易公司楊姓負責人一家人涉嫌承租12處套房、舊公寓、廠房利用跨接電錶方式竊電裝設礦機挖比特、以太、萊特等虛擬貨幣，3人竊電期間長達一年、偷挖虛擬貨幣總竊電，台電公司精算後求償金額高達新台幣8千5百多萬元。

▲刑事局17日破獲一起竊電挖比特幣的離譜案件，犯嫌利用裝潢遮擋竊電線路規避查緝。（圖／記者張君豪翻攝）





▲刑事局17日破獲一起竊電挖比特幣的離譜案件，犯嫌利用裝潢遮擋竊電線路規避查緝。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局南部打擊犯罪中心於2019年8月接獲情資，指稱新北市淡水區楊姓男子裝設大批比特幣挖礦主機，為了節省電費疑似有不法竊電行為，南打中心會同新北市海山警分局、高雄市刑大偵三隊、台電台北西區營業處共組專案小組，報請台灣士林地檢署檢察官廖彥鈞指揮偵辦。

▲刑事局17日破獲一起竊電挖比特幣的離譜案件，警方查扣上千台礦機（圖／記者張君豪翻攝）

警方歷經半年餘監控，發現楊姓男子（57歲）與兩名親兒（24歲、26歲）原先以個體戶在自家貿易公司裝礦機挖礦卻發現電費驚人，所挖到的虛擬貨幣根本支付不了龐大電費。

▲刑事局17日破獲一起竊電挖比特幣的離譜案件，刑事局偵八大隊偵三隊長溫裕宏說明案情（圖／記者張君豪翻攝）

後來楊男父子靈機一動，以公司名義向銀行貸款超過3000萬元，大手筆斥資在新北市淡水、樹林、八里、三峽、三芝、以及桃園龜山、平鎮等市郊地區廉價廠房、套房老公寓裝設總計1090台礦機，並雇用水電裝潢工人，把室內主電源線繞過電表跨接，以此方式竊電，警方估計他們擁有上千台礦機平均每月可挖到4~5顆比特幣，估計經營一年獲利超過新台幣3600萬元。

刑事局南打中心幹員於今年2月11日到13日分持士林地方法院核發搜索票兵分多路，分赴新北淡水區、桃園龜山地區逮捕楊家父子3人，並搜索上述地點12處礦場查扣1090台挖礦主機、電腦12台，並查扣私人電腦、手機等贓證物，且這起竊電挖礦案經台電人員精算，求償金額高達8500萬元新台幣。楊嫌等人為了挖礦背負貸款3000萬元，警方私下透露，楊嫌一家人不但沒賺回貸款，還將面臨台電高額求償價金。

警方訊後依竊盜、詐欺等罪嫌將楊家父子等3人移送士林地檢署偵辦，檢察官訊後對楊嫌等3人裁處5萬元不等金額交保候傳。

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