快訊／30歲媽帶6歲兒、8歲女摩鐵輕生　前夫「搖2小孩僵硬」雙亡…母送醫

▲吳女被送上救護車。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、陳俊宏／新北報導

新北市五股驚傳命案！一名30歲的吳姓女子帶著6歲兒子、8歲女兒入住汽車旅館，結果兩名小孩今天（16日）清晨被她的前夫發現時已明顯死亡。吳女則被送醫急救，她向警方供稱，餵食小朋友抗憂鬱藥物，她自己也吞下藥物。

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據了解，吳女13日投宿位於五股的摩鐵，預計住到18日。吳女的39歲陳姓前夫今清晨打電話給吳女，發現情況不對勁，心急如焚趕往汽旅，進門發現吳女意識模糊，搖晃一對兒女發現身體僵硬已明顯死亡，現場還留有抗憂鬱藥物的袋子。

吳女被抬上擔架送往部立台北醫院救治，她向員警供稱，餵食小朋友及自吞抗憂鬱藥物。但據悉，吳並無憂鬱症，抗憂鬱藥物從哪來，以及詳細案情還有待警方進一步調查釐清。

據了解，吳女與前夫離婚後曾寄宿哥哥家，但因生活作息不正常與他們家有摩擦，才會搬到汽車旅館，未料如今發生憾事。

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▲▼吳女被送上救護車。（圖／記者游宗樺攝）

▼警方現場調查中。（圖／記者游宗樺攝）

