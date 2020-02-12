林森北新大亨轉型養鴨　制服少女流連忘返…發洩一次4萬起跳

圖、文／鏡週刊

阿樂口中的「毛毛蟲」是在台北市中山區及東區擁有數家酒店的王姓業者，他從7、8年前開始崛起，目前包括香閣里拉、百達妃麗、百富妃麗等大型酒店，都由他掌控，可說是新一代的台北市酒店大亨。

▲綽號毛毛蟲的酒店大亨還經營男公關店，讓許多酒店小姐樂不思蜀。（圖／鏡週刊提供，下同）

由於毛毛蟲的店收費較其他高級俱樂部低，「小框」4個小時，只需5、6千元，讓許多商務客趨之若鶩，加上毛毛蟲頗具生意頭腦，還直接在店內設立鐵板燒餐廳，一條龍的服務，讓消費者免於舟車勞頓，不用續攤、頻換店家。

此外，毛毛蟲更將中山區一家酒店轉型，改做所謂的「男公關店」，意外吸引不少在林森北路上班的八大行業小姐上門消費。這間店走的是高檔路線，一個女客一次消費至少4萬元起跳。

業界人士表示，會到男公關店消費的，以制服店的陪酒小姐居多，原本上班須脫衣陪酒的小姐變成客人後，可是比男客還會糟蹋人，店內經常可看到女客拿起香菸或酒杯，就朝男公關的身上丟去，大概是想要一掃上班陪酒時所受的怨氣。

阿樂指出：「其實，自從『毛毛蟲』開了男公關店後，許多酒店小姐經常在那邊流連忘返，不但不好好上班，還會跟經紀公司預支薪水去消費，搞到我們小姐很缺。沒想到這次又遇上武漢肺炎，連原本會來上班的小姐都不願意出門，我看很多酒店經紀很快就要回家吃自己了。」

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