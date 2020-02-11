900人組醫療隊到湖北救援！　他分享「0感染秘訣」：互相嫌棄

▲四川日前派出900多名醫療人員到湖北救援。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情加速擴散，大陸光是昨天（10日）就新增了2478例確診病例、108人死亡。由於湖北疫情嚴重，加上各地物資、醫療人員缺乏，900名四川醫療隊便前往救援。四川省人民醫院院感部的向錢老師表示，這段期間派過去幫忙的人無感染，而其中的秘訣就是「互相嫌棄」。

據紅星新聞報導，自大年初一至今，趕赴武漢的四川援助湖北醫療隊已陸續派了6批，共900多人，但是近20天來，無一人感染，甚至在來武漢之前，很多醫護從未穿過防護服。對次，向錢老師近日受訪表示，其中的重點就是「互相嫌棄」、「活得矯情」。

▲向錢老師表示，戴口罩很重要。（圖／翻攝紅星視頻）

向錢提到，呼吸道的保護，永遠是第一位，「無論是你最親密的閨蜜、室友、或者助館，講話的時候，都一定要戴著口罩，如果可以，兩人之間最好保持1米以上的安全距離。」

身為四川第一批援助湖北醫療隊隊員，向錢回憶，當時一下飛機就感到焦慮，甚至不敢深呼吸一口氣。事後，他在一家醫院調查後發現，風險最高的呼吸科，無一人感染，不幸的，往往是其他科室，「從他們的行為及習慣中，唯一區別就是戴口罩。」

除了吃飯、喝水，一定要一直戴著，如果戴著睡覺不影響呼吸的話，就戴著。另外，他也提到，「不要私下去買東西吃，如果買了日用品，把外包裝去掉，裡面都用消毒濕巾擦一遍，現在就是要活得矯情。」

▲向錢強調，自救援過程中不能私下去買東西吃。（圖／翻攝紅星視頻）

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