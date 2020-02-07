台義停飛烏龍　駐義代表揭義國電報拼錯台北

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

針對義大利誤將台灣列為暫停直航的疫區，駐義代表李新穎昨晚接受義大利媒體專訪指出，義國倉促對台灣下達的停飛令既錯誤也沒道理，義國民航局當初發的停飛通告裡，還把台北錯拼成TAPEI。

義大利電子大報「義大利商業報」（Affari Italiani）6日晚間刊出李新穎問答專訪全文。李新穎警告，義大利停飛台灣，將造成雙方經貿、文化、觀光等各方面交流倒退的惡果，未來台灣遊客要來義大利旅行可能三思後行，轉而偏愛其他地點。

李新穎表示，到現在我們都想不通為何義大利政府要停飛台灣的直航班機，台灣截至6日只有16個確診病例，零個病例死亡，一名患者康復出院，日、韓、新加坡、澳洲的病例都比台灣多，且台灣跟義大利一樣，都已成功分離出新冠狀病毒，顯示台灣的衛生系統先進、運作正常。

李新穎指出，台灣認為義大利政府做出停飛決定，是因為「本著天真與信任」遵循世界衛生組織的聲明，卻未意識到衡量標準不是疫情，而是落入「一中政策」的政治考量，雖義大利從1970年後一直未承認台灣，但不代表台灣不存在，台灣有自己的政府，台灣的衛生與民航系統都與北京不同且無關。

李新穎表示，即使義大利政府承認一中政策，也可以解除對台灣航班的封鎖令，越南也曾誤將台灣列為停飛對象，但幾個小時後就取消對台禁令，只維持停飛中國的禁令，義大利政府絕對可以根據需要做出類似操作。

李新穎表示，他不理解為何義大利政府過了這麼多天仍不肯糾正錯誤，義大利是世界上唯一一個封鎖台灣航班的國家，他與台灣的航空業者、旅行業者、各黨派國會議員都交談過，大家都很不高興，因此被困在台灣的義大利人也很不滿。

李新穎說，義大利政府另一個錯誤決策是，只封鎖航班不過濾旅客，其他國家都針對來自疫情爆發地區的旅客進行管制，義大利卻沒有，因此就算中斷班機直航，來自疫區的人還是可以通過第三國中轉進入義大利。

談到台義停飛的經貿後果，李新穎說，長榮航空原訂18日開通台北、米蘭直航，已售出5000張票，華航營運台北、羅馬航線長達25年，在2月到4月底的停飛期間，至少已售出1萬張機票，失去1萬名遊客就代表義大利損失1000萬歐元收入，因為停留10天的遊客，住宿餐飲、購物交通至少也要花1000歐元，更遑論台灣航空在機場雇用技術與服務人員創造的就業機會。

李新穎說，受到停飛衝擊，台義文化交流也正在萎縮，2月原本有一群台灣舞者要來義國參加表演節，現在可能無法成行，加上亞洲遊客在義大利近來屢受歧視的消息，對義大利旅遊形象造成嚴重損害，日後義國重新開放台義航班時，台灣遊客反可能已偏愛其他觀光地點。（編輯：高照芬）