凱特被嫌「不像真王妃」！3歲女童失望：以為妳是灰姑娘...

實習記者曾筠淇／綜合報導

熱愛童話故事的3歲女孩安娜貝爾（Annabel），先前在英國的斯旺西（Swansea）遇到了凱特王妃（Kate Middleton），雖然很開心能夠見到「真正的公主」，但也有些失落的說，「我以為妳看起來像灰姑娘」。凱特王妃當天沒有穿上「漂亮的裙子」，看起來並不像真王妃，為此向女孩道歉，展現了超強的親和力。

據英國《每日郵報》報導，英國凱特王妃與威廉王子（Prince William）在4日下午時，抵達了位於斯旺西附近的皇家全國救生艇協會「Mumbles」救生艇站（RNLI Mumbles Lifeboat Station）。凱特王妃當天穿著的並不是華麗的裙裝，因此並不太像童話故事中的公主。

▲凱特王妃。（圖／CFP）

3歲的安娜貝爾非常喜歡童話故事，尤其是灰姑娘，她在當天碰上了凱特王妃後，其實非常高興能見到「真正的公主」。只是3歲的安娜貝爾在看見凱特王妃的服裝後，便略帶失落的表示，「我以為你看起來像灰姑娘」。

凱特王妃得知安娜貝爾很期待能會見「真正的王妃」，且希望能身著「公主裙」，因此她在聽聞女孩的童言童語後，便表示自己「真的很抱歉，今天沒有穿漂亮的裙子」，展現出親和力、毫無架子。