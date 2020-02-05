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武漢肺炎疫情陸全境淪疫區　中國大陸列紅色旅遊警示　港澳黃色警示

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情肆虐，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示，中國大陸病例數快速增長，認為整個中國淪為疫區，指揮中心決定，凡是有中港澳旅遊史的，一律回來都要居家檢疫14天。陸委會主委陳明通宣布，全中國大陸宣布為紅色旅遊警示，請大家不要前往，回來就必須居家檢疫14天。港澳黃色旅遊警示，非必要不要去。

中國新型冠狀病毒肺炎疫情近日累積確診病例數持續快速上升，截至昨(4)日總病例數已超過兩萬例，範圍涵蓋全部省市自治區，各省市亦陸續出現大規模社區群聚，且各大城市開始執行陸運管制及限制居民移動等介入措施，顯見中國大陸疫情社區傳播範圍可能擴大。考量中國疫情嚴峻且與我國往來密切，中央流行疫情指揮中心今(5)日宣布，自2月6日起，入境民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，但有申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理14天，居住地在中國各省市之陸人暫緩入境。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，香港已發生零星未知來源之社區傳播病例，社區中恐有隱性傳播鏈發生；另澳門近日有博彩業員工感染，當地已發生次波感染，且與中國往來密切，故自即日起提升香港及澳門旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。指揮中心將嚴密監控疫情變化，視疫情演變隨時調整流行地區及旅遊建議範圍。
 

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