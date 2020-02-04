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曾載香港確診翁！鑽石公主號返橫濱港　3711人船上隔離檢疫「含20台客」

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▲ 防疫人員在鑽石公主號第8層甲板上持續工作。

記者陳宛貞／編譯

武漢肺炎疫情擴散，香港本月1日確診的14號患者為80歲老翁，病發前在日本搭乘「鑽石公主號」遊輪。鑽石公主號上月31日曾在基隆港停靠，3日晚間回到日本橫濱港，船上多達3711人都須暫時隔離，包括20名台灣人。厚生勞動省檢疫官登船檢疫後發現，船上8人出現發燒等症狀，病毒檢測結果預計4日晚間出爐。

鑽石公主號1月駛離橫濱港，途經鹿兒島、香港、沖繩、台灣及越南等地，3日晚間返回橫濱港停靠。香港14號患者上月20日在橫濱登船，25日於香港啟德郵輪碼頭下船，回港後出現發燒、咳嗽等症狀，確診武漢肺炎後目前狀況穩定，同行的家人也未染病。厚生勞動省檢疫官3日晚間上船對全體乘客及船員檢疫，除出現類似症狀者以外，也對與其有密切接觸者進行病毒檢測，結果預計今晚揭曉。

▲▼鑽石公主號於日本橫濱港外。（圖／路透）

▲ 鑽石公主號3日回到日本橫濱港。（圖／路透）

自稱船上乘客的30多歲男子昨晚11時30分左右在推特上傳一段影片，其中可見幾名身穿藍色制服、戴著口罩及手套的人，疑似為檢疫官員，拿著文件在走廊上交談。這名男子提到，「檢疫已經開始，每間房間都有量體溫。」他4日上午約10時40分上傳的照片顯示，一群身穿防護服的人員正進行檢疫。

嘉年華遊輪集團日本分公司（Carnival Japan）表示，鑽石公主號下次離港的時間將至少延後24小時。日本內閣官房長官菅義偉則說明，交由檢疫單位決定是否讓鑽石公主號停靠及讓乘客上岸，也會考量世界衛生組織（WHO）目前預估的10天潛伏期。厚生勞動大臣加藤勝信表示，昨晚開始持續對船上人員檢疫，正全力展開工作。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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