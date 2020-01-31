范瑋琪哈佛學歷被攻擊　邱毅：社會墮落！何不用同標準檢視蔡英文？

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

藝人范瑋琪因不滿行政院長蘇貞昌禁止口罩出口1個月，在臉書批評「狗官」，遭網友撻伐，連哈佛學歷也成為攻擊的題材。對此，先前也表明不認同蘇貞昌作法的前立委邱毅直言，為什麼不用同樣的標準檢視蔡英文的學歷？

邱毅31日在臉書表示，質疑范瑋琪的「哈佛學歷」，算是是可受評論的公共議題，畢竟范瑋琪是頗受年輕人喜愛的公眾人物，但為什麼不用同樣的標準檢視蔡英文？畢竟蔡英文的角色更重要，影響的人更多，對台灣的傷害也更大。

▲范瑋琪言論引發熱議。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

邱毅批評，這就是雙重標準，是台灣社會最嚴重致命的病毒，蔡英文學歷問題證據鐵證如山，倫敦大學在1983、1984、1985，這三年的博士畢業生從未有「蔡英文」其人，而質疑者被控告抹黑，討論者被查水表威嚇，面對這種違反公義人權的綠色恐怖，台灣社會集體沈默，卻對范瑋琪哈佛學歷窮追猛打，不僅雙重標準，而是社會道德倫理的喪失與墮落。

邱毅還說，過去追打陳水扁貪污弊案，儘管被苛責，社會道德標準還是有一定底缐，最後陳水扁才能被繩之以法，不過，現在社會真是不同，漠視蔡英文的學歷問題，是什麼的社會病毒扭曲這個社會？「內心一陣絞痛，這還是我努力打拼一生的台灣嗎？這種社會病毒比目前流行的武漢冠狀病毒更加可怕，卻似乎被刻意的沒視忽略了！」

另一方面，范瑋琪丈夫陳建州事後透過民進黨立委何志偉聯繫蘇貞昌辦公室，希望能「當面再次道歉」。對此，蘇貞昌幕僚強調，蘇貞昌沒把這件事放在心上，現在防疫最重要。

▲對於范瑋琪學歷遭攻擊，邱毅認為，何不用雙重標準檢視蔡英文。（圖／翻攝邱毅臉書）