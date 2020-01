澳洲發現地表「最古老物質」　來自70億年前宇宙星塵

▲隕石想像圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)



記者王致凱/綜合報導

科學家在一顆1969年撞擊澳洲的隕石中,發現了最早可追溯到70億年前的宇宙星塵,為人類在地球上發現最古老的固態物質,歷史甚至比我們的太陽系還早了25億年。

綜合外媒報導,這枚隕石墜落在澳洲維多利亞州穆契生鎮(Murchison),來自美國和瑞士的研究團隊從中取得40顆被稱為「太陽前顆粒」(pre-solar grains) 的塵埃進行分析。

每當恆星死亡時,恆星上的粒子會飄入宇宙,併入新星體,這種粒子就被稱為「太陽前顆粒」。芝加哥菲爾德博物館館長、芝加哥大學副教授赫克(Philipp Heck)表示,這種粒子是真正的恆星樣本。

研究人員將隕石碎塊磨成粉末,藉此檢測內部微小顆粒。為了判定這些星塵的年代,科學家利用一種特殊的元素氖21來測量其年分。由於宇宙射線遇到物質時能形成新元素,當粒子暴露在宇宙中越久,形成的元素也就越多,藉此斷定年代。赫克形容,這樣好比在暴雨中放置一個水桶,透過水桶中的水量,就能推測它在雨中暴露的時間。

研究團隊驚訝發現,其中一些太陽前顆粒,竟是有史以來發現過最古老的星塵。太陽大約於46億年前形成,地球則於45億年前形成,而這些顆粒年代至少都在46至49億年前,最古老的甚至能追溯到75億年前。

赫克表示,只有10%的顆粒年齡超過55億年,他相信其他隕石中可能存在更古老的太陽前顆粒,只是尚未被人類發現。科學家表示,這次發現,為新恆星是否以穩定速度形成,以及新恆星在不同時間段數量是否不同提供了線索。這份研究被發表在《美國國家科學院院刊》上(Proceedings of the National Academy of Sciences)。