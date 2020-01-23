川普政策影響　中國移民美國人數「2年少1.6萬人」

▲中國移民北美人數減少。（圖／pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

美國國土安全部（DHS）最新數據顯示，2016年到2018年期間，美國每年度新增合法移民減少了近9萬人，中國移民美國人數則是從2016年的81,772人，減少到2018年的65,214人，2年合計共減少16,558人。

根據《中新網》報導，美國2018年新增合法移民的永久居民人數，相比2016年減少了11.5％，而美國國家政策基金會（NFAP）分析顯示，若川普政府的部分移民政策沒有被聯邦法院駁回的話，減少的合法移民數量會比現在更多。

川普政府上任後，墨西哥、中國、越南及韓國人數減少最明顯，墨西哥移民從2016年的17.4萬人，下降到2018年的16.1萬人，降幅7.3％；中國移民則是減少了20％以上。NFAP分析指出，大部分下降原因，可以歸類為美國公民直系親屬類別的移民數量減少，包括美國公民的配偶、子女及父母。

2016年至2018年間，各國在其境內獲得美國綠卡人數的直系親屬，下降程度各有不同，其中墨西減少1.4萬人，或11.7％；中國減少7636人，或24.1％；多明尼加則是下滑17％；菲律賓24.1％；印度14.8％；韓國17.3％；越南則是12.7％。