影／科技總座特助「年薪210萬」寫不出程式！開會打哈欠、吃東西...法官判准解雇

記者徐愷昕／台北報導

許姓男子2016年4月起受僱於一科技公司擔任總經理特助，他自薦謀得月薪15萬的工資待遇，但工作後3個月，公司發現他無法處理客戶需求，開會時還會打哈欠不講話，甚至吃東西，因此將他降薪至10萬。未料他未改善陋習，延遲交出的學歷證明也僅是文學碩士，只有在通識課修過電腦課程，根本不是當初他自稱的電腦碩士，同年12月裁定解雇許男，他不服公司決定，提起訴訟，一審、二審法院皆判他敗訴。可上訴。

▲許男自稱是「電腦工程碩士」，應徵上月薪15萬的康訊科技公司總經理特助，但因沒績效、工作態度差而遭解僱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

許男自稱是紐約市立大學電腦工程碩士，自我推薦進入一科技公司擔任總經理特助，當時公司確定聘僱他時，開出月薪15萬元的條件，每月5日發放薪資，年薪總計210萬。許男稱，公司在他工作到第3個月時就單方面減薪5萬元，且2016年12月23日無預警與他終止僱傭關係，要他離職，當時他表示要繼續工作，但卻遭拒，故向新北市政府申請勞資爭議調解，結果也破局，只好改提確認僱傭關係存在訴訟。

士林地院審理時，科技公司回辯，許男當時是自薦應徵，履歷上寫著：從事高科技產業達很長一段時間，曾任職於工研院電子所、華碩電腦、聯想電腦、廣達電腦、王安電腦等公司，並表示他的專長為「專案管理、產品規劃、研發管理，還曾在補習班教授軟體撰寫，對市場敏感度高」，最後更強調自己具有專案計畫、推行、解決問題的分析能力。當時公司藍姓董事長兼總經理經面試後，非常滿意他經驗，才決定錄取聘用許男。

藍姓董事長再表示，許男工作不僅對公司沒有績效可言，開會時還會以「肚子餓」為由吃東西，就連制止他，他還會當著眾主管面前拍桌表示不滿，過程中有給他時間、機會，他依然沒有改善，又公司曾請他寫簡單程式，但他卻一再推託拒不補繳，深深覺得他來面試時履歷內容有部分不真實，但考量解僱需符合最後手段性，才會先減薪5萬。

高院審理時認為，總經理特助應與總經理相輔相成配合，但許男對產品軟體、硬體、會議都沒有具體建議或作為，審酌公司已給他改善的機會，解雇解僱符合最後手段性，最後認定康訊科技依勞基法「勞工對於所擔任之工作確不能勝任」規定終止傭傭契約於法有據，判許男敗訴。

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