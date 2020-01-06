惡劣騙術曝...正妹「徵打字員1000字/400元」！大學生秒匯款求職　詐款突破1億

▲詐騙集團用「誠徵打字員」為理由，以此進行詐騙。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲／台中報導

臉書上常會有一些「徵求打字員」的徵才廣告，但小心這背後通常都隱藏了詐騙集團的層層剝削。刑事局於6日就破獲一起以此手法詐騙的集團，其中受害者遍布全台，而初估該詐欺犯罪集團光是藉洗錢、地下匯兌，每月經手的贓款突破1億元，相當誇張。

此案之所以會曝光，是因為有受害者向警方舉報，有犯罪集團在IG等社群網站張貼「徵求打字員」之訊息，藉以詐騙工作保險金及押金，甚至要求被害人提供名下金融帳戶收受及轉匯贓款，而警方獲報之後，隨即展開一連串追查。

該詐欺集團是以境外詐騙機房上網，並透過IG、Facebook等社群網站，發布「徵求打字員」假打工訊息，要被害人先行匯款工作保險金及押金方能成為員工及VIP，以此方法實施詐騙，致許多在學的學生及被害人不疑有他進行匯款，詐騙集團復利用LINE、QQ等通訊軟體以「派工作」名義吸收單純被害人成為轉帳手，轉帳手以名下帳戶接受被害人匯款，之後集團復要求轉帳手轉匯贓款入集團犯罪帳戶，再經由人頭公司或臨櫃提款等洗錢及地下匯兌方式，將贓款流向幕後詐欺集團金主，目前已清查44名被害人，多數為在學的學生。

此外，Youtuber Joeman也有以身實測，發布一段影片去了解其內幕，而從影片中可見，該詐騙集團是以「一層又一層」的關係去聯繫，而每聯繫到一個新的帳戶，該帳戶就會以各種理由要求被害者匯款。

對此，警方掌握嫌犯行蹤後，分別於新北市、台北市及臺中市等地陸續查獲主嫌林男等45人到案，並於現場查扣新台幣852萬元、人民幣8萬元、越南盾3,727萬元、金融帳戶存摺、U盾、提款卡、手機、點鈔機及月報表等贓證物。對此，警方訊後，全案依涉嫌詐欺、銀行法及洗錢防制法等罪嫌，分別移請新北及台中地方檢察署偵辦。

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