台股強強滾　壽險業「居高思危」連3個月逆勢減碼614億

▲根據金管會統計，壽險業投資台股金額為1兆5,385億元，較10月底減少243億元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股從2019年9月起呈現上漲態勢，全年上漲2269.73點，漲幅達23%。金管會今（2）日公布壽險業在國內外投資部位，截至2019年11月底，持有台股總市值達1兆5,385億元，較10月底減少243億元，顯示壽險業逆勢減碼台股，頗有居高思危、獲利了解的意味。

根據金管會保險局統計，到2019年11月底，壽險業投資台股金額為1兆5,385億元，較10月底的1兆5,628億元，減少243億元，也是連續3個月減碼，一共減碼614億元台股部位。

壽險業者指出，壽險業投資台股主要是以市值計算，因此台股上漲、持股部位減少，就是壽險業減碼台股。從2019年9月開始，台股呈現走揚態勢，所以壽險持有台股部位減少，並非是持股市值增減所造成的，而是壽險業減碼台股，有居高思危、獲利了解的意味。

另在壽險業投資海外部分，國外股票投資達5,937億元，較10月減少47億元；此外，壽險業海外投資金額則來到17兆5,966億元，則較10月底增加434億元。整體來看，壽險業國外投資占可運用資金達66.99%。