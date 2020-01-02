壽險業連2個月縮手！　國際板債券發行量衰退近3成

▲根據金管會統計，壽險業2019年11月底投資國際板金額為4兆1,906億元，較上月減少429億元。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會出手限縮壽險業投資國際板債，規定投資國際板和國外投資合計上限為65.5%。根據金管會今（2）日統計，壽險業2019年11月底投資國際板金額為4兆1,906億元，也是連續2個月呈現衰退態勢，而國際板發行金額也同步下滑。

壽險業過去投資國際板債券，可以不計入國外投資限額45%，不過卻造成國際板債券超過9成都是由壽險業投資，除了引發流動性不足的問題外，同時也因海外投資比重高，使得壽險業匯損年年增加的趨勢。

金管會2018年訂定壽險業投資國際板債券的限額天花板，規範海外投資限額為145%，也就是最高不得超過壽險資金的65.5%。

根據金管會統計，壽險業2019年11月底投資國際板金額為4兆1,906億元，比10月的4兆2,335億元、9月的4兆3,317億元，連續2個月呈現衰退態勢。

統計也指出，2019年前11月國際板債發行檔數為116檔，發行金額達236.85億美元，較去年同期的134檔、337.98億美元，無論是檔數、發行金額都呈現衰退趨勢，其中發行金額更是減少近3成。