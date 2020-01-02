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尹崇堯出任南山人壽副董事長　可獲董事長授權「處理公司內外事宜」

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▲▼南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽原擬定潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯代理董事長，在金管會否決人事案後，南山人壽宣布尹崇堯請辭代理董事長，改由南山產險前董事長陳棠代理。不過，內部公告卻流出，當天董事會還決議通過尹崇堯出任副董事長一職。

根據南山人壽2019年12月13日當天的內部公告，董事會決議通過設立副董事長一人，並由全體董事推舉尹崇堯為副董事長，同時也通過副董事長職權可獲董事長授權，督導南山人壽的業務執行與處理內外事宜，並指派兼任公平待客推展委員會召集人及投資審議委員會主委與主席。

針對尹崇堯出任南山人壽副董事長一事，南山工會表示不知情，內部業務員也是方才得知。不過，南山工會理事長蔡坤穎表示，無論是陳棠或尹崇堯出任管理職，應儘快處理南山人壽新系統及勞資糾紛，改善南山同仁的權益而能安心過年。

南山人壽去年9月因「境界」新系統錯誤百出，影響保戶權益，遭金管會重罰3000萬元，時任董事長杜英宗也遭停職2年處分，停職期間不得支付任何報酬，同時也暫停販售投資型保單，直至系統完全改善為止，是保險史上金額最大筆的罰單。

在金管會「兩次面試」尹崇堯，綜合評估後，保險局長施瓊華宣布代理董座尹崇堯人事案「緩議」，原因是考量南山人壽資產及業務規模龐大，就擔任代理董座一職而言，尹崇堯在保險專業能力、保險業經營經驗方面，仍有待進一步歷練提升及累積經驗，「不是年紀輕的緣故，而是須具備一定資歷。」

 
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